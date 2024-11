Benedict Cumberbatch i Anthony Hopkins razem na planie

Benedict Cumberbatch i Anthony Hopkins w filmie Guya Ritchiego

Guy Ritchie ("Porachunki", "Przekręt") przygotowuje się do realizacji nowego filmu "Wife & Dog" ("Żona i pies"). Co wiadomo o fabule? Niewiele, poza tym że brytyjski reżyser sam napisał scenariusz.

Jak informuje portal "Variety", twórca prawdopodobnie wróci do świata brytyjskich wyższych klas, który sportretował przy okazji filmu "Dżentelmeni" (2020).



W obsadzie filmu znalazły się gwiazdy - Anthony Hopkins ("Milczenie owiec", "Ojciec", "Dwóch papieży") i Rosamund Pike ("Zaginiona dziewczyna", "Śmierć nadejdzie jutro", "Skłodowska"). Do nich dołączył właśnie Benedict Cumberbatch ("Doktor Strange", "Sherlock", "Gra szpiegów").

Reklama

Zdjęcia do "Wife & Dog" mają rozpocząć się w lutym 2025 roku w Wielkiej Brytanii.

Jak informuje PAP, Benedicta Cumberbatcha już wkrótce będzie można zobaczyć w dramacie "The Thing with Feathers", remake’u "Wojny państwa Rose" zatytułowanym "The Roses" oraz "The Phoenician Scheme" Wesa Andersona.

Anthony Hopkins ukończył zdjęcia do biblijnego filmu "Mary", w którym zagrał króla Heroda, thrillera "Locked" oraz zainspirowanego "Wyspą doktora Moreau" dramatu sci-fi "Eyes in the Trees".

Z kolei Rosamund Pike wystąpi w trzeciej części "Iluzji" oraz dramacie psychologicznym "Hallow Road".