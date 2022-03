Jeśli film "Doktor Strange w multiwersum obłędu" osiągnie jeszcze lepszy wynik, będzie to oznaczać, że trafi do pierwszej piątki listy najbardziej kasowych filmów wszech czasów. " Spider-Man: Bez drogi do domu" zajmuje na niej szóste miejsce. Żeby znaleźć się w pierwszej piątce, zyski filmu reżyserowanego przez Sama Raimiego muszą przekroć kwotę 2,48 miliarda dolarów. Tyle bowiem zarobił piąty na liście film "Avengers: Wojna bez granic".

Benedict Cumberbatch: To będzie prawdziwy przewrót

Odtwórca głównej roli liczy na to, że ten wyczyn się uda. "To będzie prawdziwy przewrót. Mamy duże ambicje i jeśli film równie ambitnie będzie radzić sobie w kinach, osiągniemy sukces na miarę Spider-Mana. Powiedziałem, nie ma odwrotu" - stwierdził Benedict Cumberbatch w rozmowie z magazynem "Empire. Tym razem nie jest ostrożny, jak to było w przypadku filmu " Spider-Man: Bez drogi do domu" , o którego sukces kasowy się obawiał. Przyznaje teraz, że w tej kwestii okazał się ignorantem.



A czego można spodziewać się po filmie "Doktor Strange w multiwersum obłędu"? "Zanim akcja w ogóle się rozwinie, okazuje się, że Strange sam dla siebie jest kimś obcym. W jego naturze jest sprzeciw i konfrontacja. Wpadliśmy na kilka odważnych pomysłów, a na Strange'a czeka wiele nadzwyczajnych testów i spotkań. Dojdziemy też do kilku nieoczywistych wniosków" - opisuje enigmatycznie Cumberbatch.



Choć do premiery drugiej części "Doktora Strange'a" pozostały niecałe dwa miesiące, Cumberbatch zdradził, że aktualnie przebywa w Los Angeles, gdzie realizowane są dokrętki do filmu Raimiego. Jeszcze w styczniu tego roku reżyser przyznawał, że są pewne wątpliwości co do tego, w jakim miejscu zakończy się jego film.



Wideo "Doktor Strange w multiwersum obłędu" [trailer 2]

