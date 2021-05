"Benedetta": Jest zwiastun filmu o zakonnicy-lesbijce

Pojawił się zwiastun nowego filmu Paula Verhoevena "Benedetta". Światowa premiera obrazu, opowiadającego historię XVII-wiecznej zakonnicy, uwikłanej w lesbijską relację z inną siostrą zakonną, odbędzie się w ramach tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes, na którym "Benedetta" powalczy o Złotą Palmę.

Virginie Efira w filmie "Benedette" /Pathe /materiały prasowe

"Benedetta" oparta jest na biograficznej książce Judith C. Brown "Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy" i przybliży historię XVII-wiecznej zakonnicy Benedetty Carlini - ważnej postaci dla historyków ruchu LGBT.



Według pracy Brown Carlini przez wiele lat pozostawała w erotycznym związku z siostrą z zakonu w Pescii.

Scenariusz filmu wyszedł spod pióra stałego współpracownika Verhoevena - Gerarda Soetemana; producentem obrazu jest Said Ben Said, który odpowiadał za ostatnie dzieło Holendra - dramat "Elle".

Główną rolę Verhoeven powierzył belgijskiej aktorce Virginii Efirze, która zagrała drugoplanową kreację w "Elle". Oprócz niej w obrazie zobaczymy także m.in. Lamberta Wilsona i Charlotte Rampling.

Karierę filmową Paul Verhoeven rozpoczął, gdy służył w marynarce jako autor filmów dokumentalnych dla potrzeb wojska a później dla telewizji.



W 1969 roku wyreżyserował serial "Floris", którym zwrócił na siebie uwagę krytyków i zyskał sympatię widzów. W 1971 r. zrobił swój pierwszy film kinowy "Biznes to biznes", jednak dopiero jego drugi obraz "Turks Fruit" przyniósł mu popularność. Po latach został nawet uznany za najlepszy holenderski film XX wieku.



Następne filmy Verhoevena: "Żołnierz Orański", czy "De Vriede Man" stały się już sukcesami międzynarodowymi i reżyser przeniósł się na stałe do USA. W 1985 r. zrobił swój pierwszy film hollywoodzki "Ciało i krew", a dwa lata później nakręcił kasowy przebój "Robocop". Kolejne jego filmy: "Pamięć absolutna"(1990), "Nagi instynkt" (1992), "Showgirls" (1995) i "Żołnierze kosmosu" (1997) również przyniosły olbrzymie zyski. W 2000 roku Verhoeven nakręcił ostatni jak dotąd swój film w USA - "Człowieka widmo".



Po 20 latach od wyjazdu z ojczyzny powrócił do Holandii kręcąc "Czarną księgę" - opowieść o holenderskim ruchu oporu w trakcie II wojny światowej.



Ostatni film reżysera "Elle" opowiada o kobiecie, ofierze gwałtu (Isabelle Huppert), podejmującą próbę odszukania mężczyzny, który ją zaatakował.