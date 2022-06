Ben Stiller pomaga ukraińskim uchodźcom

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców

poinformowało na Twitterze, że Ben Stiller przybył na granicę jako

Ambasador Dobrej Woli ONZ, aby spotkać się z ukraińskimi uchodźcami.

Aktor "Nocy w muzeum" przebywa w Rzeszowie, gdzie spotkał się m.in. z pracownikami magazynów z darami przekazywanymi uchodźcom.



"Właśnie przyjechałam do Polski z UNHCR, żeby spotkać rodziny, których życie rozdarła wojna i przemoc na Ukrainie. Miliony zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów, z czego ponad 90 proc. to kobiety i dzieci. Jestem tutaj, aby się uczyć, dzielić historiami, które ilustrują ludzki wpływ wojny i wzmacniać wezwania do solidarności (...) Każdy ma prawo szukać bezpieczeństwa" - napisał Stiller na swoim Instagramie.



Ben Stiller w Ukrainie! Aktor nagrany we Lwowie

W sobotę aktor był również widziany podczas spaceru w ukraińskim Lwowie.



Jak donosi Ukrinform, na TikToku opublikowano nagranie, w którym gwiazda przechadza się po centralnym placu Lwowa w pobliżu pomnika Tarasa Szewczenki i rozmawia przez telefon.



"Fajnie, że ludzie sami to nagłaśniają i przychodzą z pomocą" - napisał autor filmu.

Zdjęcie Ben Stiller we Lwowie/ kadr z TikToka / TikTok / materiały prasowe

Ben Stiller jest kolejną, po Angelinie Jolie, Seanie Pennie, Trudie Styler czy Mili Kunis i Ashtonie Kutcherze, gwiazdą, która okazuje swoje wsparcie Ukrainie i zaangażowała się w pomoc humanitarną. Uważa się, że od wybuchu wojny w lutym do Polski przybyło ponad 3,5 miliona uchodźców.

Ben Stiller: Ma polsko-żydowskie korzenie