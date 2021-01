Ben Affleck wyreżyseruje adaptację książki dla młodzieży

Kolejną książką, którą w najbliższym czasie przeniesie na duży ekran Ben Affleck, będzie powieść dla młodzieży "Strażniczka. Zaginione miasta" autorstwa Shannon Messenger. Hollywoodzki gwiazdor, który w najbliższych planach ma również adaptację książki poświęconej kulisom powstania filmu "Chinatown" Romana Polańskiego, będzie też jednym z producentów tego projektu powstającego dla studia Disneya.

Ben Affleck ma kilka nowych projektów na oku /Adam Christopher/NBC/NBCUniversalUniversal /Getty Images

Bohaterką powieści Shannon Messenger jest Sophie. Dziewczyna ma pewien sekret - słyszy myśli innych ludzi. I nie ma pojęcia dlaczego. Zawsze jednak uważała, że tę zdolność na pewno da się jakoś logicznie wytłumaczyć. Do czasu, gdy poznaje Fitza, tajemniczego chłopaka, który pojawia się nie wiadomo skąd i również czyta ludzkie myśli. Wkrótce Sophie poznaje szokującą prawdę: świat ludzi nie jest jej prawdziwym domem. W mgnieniu oka musi zostawić za sobą wszystko, co do tej pory znała i kochała - w tym rodzinę - i nauczyć się zasad panujących w świecie Zaginionych Miast (a nie wszyscy są tam zachwyceni jej powrotem do "domu").



To jednak nie wszystko. Sophie musi także dotrzeć do tajemnic tkwiących głęboko w jej pamięci (kim jest naprawdę, dlaczego przez tyle lat ukrywano ją w świecie ludzi i dlaczego jest tak ważna dla swojego nowego starego świata), zanim te informacje wpadną w niepowołane ręce osób, które są gotowe dla nich zabić - czytamy w oficjalnym opisie fabuły pierwszej części cyklu "Zaginione miasta". Liczący dziewięć powieści cykl rozszedł się do tej pory na całym świecie w liczbie ponad dwóch i pół miliona egzemplarzy.

Reklama

Jak podaje serwis "Deadline", Ben Affleck razem z Kate Gritmon ("Dla niej wszystko", "Gra o tron") będzie również jednym z autorów scenariuszowej adaptacji tej książki. Popularny aktor nie próżnuje. Niedawno zakończył zdjęcia do nowego filmu Ridleya Scotta "The Last Duel", a na premierę czeka już thriller Adriana Lyne’a "Deep Water" z jego udziałem.



Affleck ma powrócić do roli Batmana w powstającym filmie "The Flash", powalczy też o Oscara rolą w świetnie przyjętym dramacie sportowym "Droga powrotna". Aktor, który zdobył już dwa Oscary (za scenariusz filmu "Buntownik z wyboru" i produkcję filmu "Operacja Argo"), za występ w "Drodze powrotnej" może zdobyć pierwszego Oscara w kategorii aktorskiej.

Affleck szukuje się też do ekranizacji innej książki, napisanej przez Sama Wassona "The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood". W przypadku tego projektu też zajmie się reżyserią, produkcją i napisaniem scenariusza adaptacji.