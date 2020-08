Ben Affleck ma zakaz wstępu na premierę nowego "Bonda"

Szlaban dała mu podobno jego własna dziewczyna Ana De Armas, która w filmie gra "dziewczynę Bonda". Ale prawda jest taka, że dystrybutorzy filmu "Nie czas umierać" obawiają się, że związek De Armas i Afflecka, może odciągnąć uwagę mediów od samego wydarzenia.

Ben Affleck i Ana de Armas na spacerze w Los Angeles (12 kwietnia 2020) /BG004/Bauer-Griffin/GC Images /Getty Images

W ostatnich miesiącach, co kilka dni, do mediów trafiają zdjęcia, na których Ana De Armas i Ben Affleck namiętnie całują się na ulicy i zachowują jak para nastolatków zakochanych w sobie bez pamięci.



Dziennik "The Sun" opublikował wypowiedź jednego z organizatorów nadchodzącej premiery "Nie czas umierać", z której wynika, że - gdy już się ona wydarzy - cała uwaga mediów powinna wtedy być zwrócona na głównych bohaterów. A gdyby na czerwonym dywanie "dziewczynie Bonda" towarzyszył Affleck, większość dziennikarzy i blogerów z pewnością skupiło się na nich.

"To byłaby marketingowa katastrofa" - stwierdził informator.



Wspomniana premiera faktycznie staje się koszmarem dystrybutorów. Już teraz "Nie czas umierać" uznawany jest za najdroższy film z bondowskiej serii. I nie chodzi nawet o koszty produkcji a o pieniądze wydawane na podtrzymywanie zainteresowania nią. Z miesiąca na miesiąc, a ostatnio z roku na rok.

Reklama

Film pierwotnie miał się pojawić jesienią ubiegłego roku. Później premierę przeniesiono na początek roku 2020 r. Zamknięcie kin z powodu pandemii koronawirusa spowodowało kolejne przesunięcie premiery na listopad tego roku, a i to nie jest pewne, bo w związku z kolejną falą zachorować w USA, eksperci uważają, że kina w tym kraju mogą zostać otwarte dopiero wtedy, gdy powstanie skuteczna szczepionka.

I już pojawiły się "przecieki", że planowane jest kolejne przesunięcie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Nie czas umierać" [trailer] materiały dystrybutora

Ana de Armas: Kubańska pięknośc podbija Hollywood 1 / 11 Ana de Armas i Hugo Silva w filmie "Seks, kłamstwa i narkotyki" Źródło: East News Autor: ALQUIMIA CINEMA/CASTAFIORE FILMS / Album udostępnij