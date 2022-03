5 miliardów użytkowników, jedno pytanie... Kim jest Belle? Wizjonerski, nominowany do Oscara twórca "Mirai" i "Wilczych dzieci" Mamoru Hosoda zaprasza na oszałamiającą wizualnie, szczerą i przejmującą opowieść o dorastaniu w erze mediów społecznościowych i szukaniu swojego prawdziwego głosu. W roli głównej polskiej ścieżki dźwiękowej - Daria Zawiałow . Dystrybutorem tytułu jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.

"Belle": Nastolatka w wirtualnym świecie

"Belle" powstała w legendarnym Studio Chizu oraz irlandzkim Cartoon Saloon. Jest to historia nastoletniej Suzu, która na co dzień jest nieśmiałą uczennicą liceum. Po trudnym dzieciństwie czuje się samotna i zagubiona. Wszystko zmienia się, kiedy wchodzi do ogromnego, wirtualnego świata "U", gdzie ucieka w swoją internetową postać.

Przygotowanie wersji zarówno dubbingowej, jak i z napisami to odpowiedź Stowarzyszenia Nowe Horyzonty na duże zainteresowanie tytułem wśród młodych, jak i dorosłych widzów. Film już dostępny jest w kinach w całej Polsce na pokazach przedpremierowych, w obu wersjach językowych do wyboru.



W polskiej wersji dubbingowej obok Darii Zawiałow usłyszymy: Jana Wieteskę, Kaję Kozłowską, Kamila Bijosia, Kamila Prubana, Mateusza Webera, Elżebietę Jędrzejewską i Ewę Kanię.



Polska premiera filmu zaplanowana jest na 1 kwietnia.

