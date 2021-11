​Bella Hadid: Dramatyczne wyznanie modelki. "Płaczę codziennie"

Pozornie mają wszystko, o czym można marzyć - popularność, urodę, pieniądze, luksusowe życie. Mimo to wiele gwiazd, które rozpoczęły karierę w show-biznesie w młodym wieku, mierzy się z problemami ze zdrowiem psychicznym, nałogami i depresją. Niejednokrotnie mówili o tym np. Justin Bieber, Selena Gomez, Demi Lovato i Willow Smith.



Bella Hadid cierpi na depresję

Okazuje się, że depresja dotknęła także Bella Hadid. W najnowszym poście na Instagramie modelka pokazała swoim fanom nie idealnie wyglądające wcielenie z czerwonego dywanu, tylko zapłakaną twarz głęboko nieszczęśliwego człowieka. O tym, że jest nieszczęśliwa, świadczyło to, co Hadid napisała pod tym zdjęciem. Inspiracją do szczerego wyznania była dla modelki jej wieloletnia przyjaciółka Willow Smith, która w zamieszczonym w social mediach wideo opowiadała o swojej niepewności w codziennym życiu i o tym, że ciągle nie czuje się "wystarczająco dobrze".



Żeby pokazać, że ją rozumie, Bella Hadid obok swoich zapłakanych zdjęć wyznała, że dobrze zna ten ból. "To jest moja codzienność, co wieczór od kilku lat" - wyjawiła i dodała: "Media społecznościowe nie mówią prawdy. To ważne dla każdej osoby, która ma problemy, pamiętaj o tym. Czasami wszystko, czego potrzebujesz, to usłyszeć, że nie jesteś sam. Więc ode mnie dla ciebie - nie jesteś sam. Kocham cię, widzę cię, i słyszę. Choroba psychiczna i nierównowaga emocjonalna nie są cały czas takie same. Są prawie jak pędząca kolejka górska z przeszkodami... każdy ma swoje wzloty i upadki. Ale chcę, żebyś wiedział, że na końcu tunelu zawsze jest światło, a kolejka górska zawsze w pewnym momencie całkowicie się zatrzymuje. (...) zajęło mi dużo czasu, aby to sobie przypomnieć, bo mam już dość załamania i uczucia wypalenia" - przekonywała.

Opisała także na Instagramie problemy, z jakimi mierzy się od wielu lat. "Jak część z was wie, przez większość mojego nastoletniego i dorosłego życia cierpiałam na skrajną depresję i lęki. Od 14. roku życia próbowałam wszystkiego, aby poczuć się lepiej. Po latach picia alkoholu w pracy, gdy zaczęłam mieć różne problemy immunologiczne, moje ciało zaczęło mówić mi NIE. Do tego stopnia, że nie byłam już w stanie wychodzić z domu. (...) Coraz trudniej było mi wyjść bez wypicia jednego drinka, żeby uspokoić nerwy, co sprawiało, że nie chciałam wychodzić w ogóle, więc po prostu wegetowałam między kolejnymi pracami" - wspominała najtrudniejszy okres w swoim życiu modelka.

Zdjęcie Bella Hadid na czerwonym dywanie / Pascal Le Segretain / Getty Images

