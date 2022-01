"Belfast": 87-letnia Judi Dench za młoda na rolę babci?

Wiadomości

25 lutego do polskich kin trafi długo oczekiwany "Belfast" Kennetha Branagha, autobiograficzny film, w którym reżyser wspomina swoją młodość. Rolę babci głównego bohatera - chłopca Buddy'ego - gra tu Judi Dench. Jak sama przyznaje, miała wątpliwości, co do przyjęcia tej roli, bo jej zdaniem nie była wystarczająco stara.

Judi Dench /Samir Hussein/WireImage /Getty Images