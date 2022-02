We wtorek rozpoczęły się zdjęcia do "Bejbis, najnowszego filmu Andrzeja Saramonowicza , twórcy kultowych obrazów: "Testosteron" i "Lejdis" . Główne role grają w nim Marta Żmuda Trzebiatowska i Grzegorz Małecki .



"To film zwyczajnie nadzwyczajny. Ma w sobie elementy ambitnego kina rozrywkowego, które dojrzale i jednocześnie z przymrużeniem oka wiele mówi o polskiej współczesności" - przekonuje Saramonowicz, który jest też autorem scenariusza.

Do pracy przy swoim najnowszym tytule Saramonowicz zaprosił twórców, którzy pracowali z nim przy poprzednich hitach, m.in. Tomasza Madejskiego (zdjęcia), Marka Napiórkowskiego (muzyka) czy Jarosława Barzana (montaż).

Dystrybutorem "Bejbis" jest Monolith Films.

