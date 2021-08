Beata Kozidrak: Córka piosenkarki zagra mamę w biograficznym filmie?

"Kasia ma identyczną barwę głosu jak Beata. Idealnie pasowałaby, żeby zagrać mamę z czasów młodości. Jak się dobrze przyjrzeć, to wizualnie także jest podobna do Beaty. Idealnie pasowałaby do tej roli" - mówi osoba z branży muzycznej, cytowana przez "Super Express".

Beata Kozidrak: Kto wyreżyseruje film o wokalistce?

Biograficzny film fabularny, którego bohaterką będzie Beata Kozidrak, powstanie w studio Aurum Film, odpowiadającym za m.in. takie kinowe przeboje, jak "Ostatnia Rodzina" czy nominowane do Oscara "Boże Ciało".

Reżyserem filmu o Beacie Kozidrak ma być Piotr Domalewski, twórca wielokrotnie nagradzanego dramatu "Cicha noc", serialu "Mały zgon" oraz obrazów "60 kilo niczego" i "Jak najdalej stąd" (tytuł można od 25 września oglądać na ekranach polskich kin - przeczytaj recenzję).



Przypomnijmy, że pierwsze informacje o filmie na temat wokalistki zespołu Bajm pojawiły się już na początku 2019 roku. Miał to być jednak musical, więc nie wiadomo, czy chodzi o ten sam projekt. Łączy je jednak ten sam reżyser.



"Jest już gotowy scenariusz musicalu, który napisał genialny reżyser Piotr Domalewski, twórca znanego filmu 'Cicha noc'. Jesteśmy po pierwszych rozmowach" - mówiła w lutym 2019 roku Beata Kozidrak w "Fakcie".

"Jestem otwarta na propozycje i nie ukrywam, że taki pomysł bardzo mi się podoba" - stwierdziła wówczas wokalistka.

Grupa Bajm powstała w 1978 roku w Lublinie, nazwę tworząc z pierwszych liter imion założycieli - wokalistki Beaty Kozidrak, wokalistów Andrzeja Pietrasa i Jarosława Kozidraka (brat Beaty) oraz gitarzysty Marka Winiarskiego. Andrzej Pietras opuścił zespół w 1988 roku, by skupić się na roli menedżera i producenta, prywatnie przez lata pozostając mężem Beaty Kozidrak. W 2018 roku zespół Bajm obchodził 40-lecie swojego istnienia.