Wraz z zakończeniem 2021 roku kończy się okres, w którym filmy wyprodukowane przez studio Warner Bros. trafiły jednocześnie do kin oraz na platformę streamingową HBO Max. Była to większość tegorocznych produkcji, w tym m.in. "Diuna" i "Matrix Zmartwychwstania". W 2022 roku strategia ta zostanie zmodyfikowana i można spodziewać się tego, że decyzje o rodzaju premiery zostaną uzależnione od konkretnego tytułu.



Hybrydowa premiera "Batmana"

"Batman" to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów przyszłego roku. Nic więc dziwnego, że studio Warner Bros. zdecydowało się na pokazanie go premierowo wyłącznie w kinach. Przykłady tegorocznych filmów o superbohaterach wskazują na to, że bardzo dobrze radzą sobie one na dużych ekranach i wyłączna premiera właśnie tam nie oznacza finansowej klapy. Ostatnim dowodem film "Spider-Man: Bez drogi do domu" który został niedawno najbardziej kasowym filmem tego roku z ponad miliardem dolarów zysku na koncie.



Decyzja o hybrydowej premierze filmów studia Warner Bros. przyniosła różny skutek. Podczas gdy "Diuna" zarobiła w kinach na tyle dużo, że zdecydowano się na nakręcenie jej kontynuacji, to "Matrix Zmartwychwstania" nie radzi sobie obecnie najlepiej. Nie mówiąc już o filmach pokroju "King Richard: Zwycięska rodzina", które nie okazały się finansowym sukcesem. Podzieliły one los większości produkcji określanych mianem oryginalnych dramatów przeznaczonych dla starszego widza.

Czterdzieści sześć dni

Kwietniową datę premiery filmu "Batman" na streamingu potwierdził prezes koncernu WarnerMedia, Jason Killar. Jego wypowiedź cytuje portal "Comicbook". "Pokażemy 'Batmana' na HBO Max dokładnie 46 dni po jego premierze w kinach. To ogromna zmiana w stosunku do sytuacji, jaka miała miejsce w latach 2018, 2017, 2016. Czuję się bardzo dobrze wiedząc, że filmy takie jak 'Batman', 'Flash', 'Black Adam' czy 'Elvis' w wielu miejscach świata pojawią się na platformie HBO Max 46. dnia po ich premierze w kinach. To ogromna zmiana, której, według mnie, ludzie nie doceniają" - mówi Killar.

