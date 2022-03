​"Batman" nie podbił Chin. Ile film zarobił już na świecie?

Od piątku, 18 marca, kinomani w Chinach mogą oglądać "Batmana" Matta Reevesa. To jeden z niewielu hollywoodzkich filmów, jakie trafiły ostatnio do tamtejszych kin. Oczekiwania co do wyniku kasowego tej produkcji były spore, ale pierwsze szacunki nie napawają optymizmem.

Zoe Kravitz na premierze filmu "Batman" /Cindy Ord/WireImage /Getty Images