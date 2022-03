Według fanów "Batmana" Robinem jest młody chłopiec, syn zamordowanego burmistrza Gotham. Pojawia się on w kilku scenach z Batmanem. Obaj mają ze sobą wiele wspólnego - każdy z nich widział śmierć swoich rodziców, a poza tym Batman uratował chłopca przed wypadkiem. Zdaniem fanów to wystarczająco dużo, by uznać, że syn burmistrza może być Robinem.



"To interesująca teoria, ale nie. Powtarzam, to niezły pomysł, nie takie jednak były nasze intencje. Tylko zaraz, po co ja o tym w ogóle mówię? To fajny pomysł i jeśli go wykorzystam, będę musiał przyznać, że wpadli na niego fani, a nie ja" - powiedział Matt Reeves w podcaście "ReelBlend". Jednocześnie stwierdził więc, że fani nie mają racji, ale też wysłał sygnał, że być może wykorzysta ich pomysł w przyszłości.



Pomysłów reżyser będzie potrzebował, bo choć oficjalna informacja na temat kontynuacji "Batmana" nie została jeszcze ogłoszona, to wiele wskazuje na to, że takowa powstanie. Twórcy zostawili kilka furtek, które można wykorzystać w sequelu.

Najważniejsza dotyczy postaci Jokera, która pojawia się pod koniec filmu Reevesa. Nie jest jednak przesądzone, że to właśnie arcyqróg Batmana będzie bohaterem ewentualnej kontynuacji.

"Nie jest to taka scena, jak w filmach Marvela czy DC Comics, która zapowiada kolejny film. Prawdę powiedziawszy, nie wiem, kiedy i czy w ogóle ta postać powróci w jakimś filmie. Umieszczając tę scenę, nie próbowałem powiedzieć: 'O proszę, teraz czas na kolejny film o Jokerze'. Co miałem na myśli, to pokazanie, że nie udało się z Gotham wyplenić całego zła, bo to zło cały czas tu jest" - wyznał reżyser w rozmowie z "Variety".

