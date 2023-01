"Batman Beyond": Michael Keaton miał powrócić do roli Batmana, ale film skasowano

Wiadomości

Michael Keaton wcielił się w postać Batmana w legendarnych filmach Tima Burtona. Teraz ponownie zobaczymy go w roli Człowieka Nietoperza w produkcji "The Flash". Właśnie wyszło na jaw, że w planach był jeszcze jeden film, tym razem większym udziałem aktora - "Batman Beyond". Niestety, jak donosi portal Collider, projekt skasowano.

Zdjęcie Michael Keaton jako Batman / Warner Bros, / The Guber Peters Company/Collection Christophel/E / East News