Levinson skończył właśnie prace nad filmem "Wise Guy", który skupi się na sylwetkach dwóch mafiosów: Vita Genovese i Franka Costello. Obie role zagrał Robert De Niro.

David Mamet chciał początkowo wyreżyserować "Assassination". Byłby to jego pierwszy film od czasu "Phila Spectora" z 2013 roku. Laureat Pultzera za "Glengarry Glen Ross" ostatecznie zrezygnował z tego pomysłu.

Levinson pozostanie w mafijnych klimatach. Głównym bohaterem jego nowej produkcji będzie Sam Giancana. Według jednej z wielu teorii to on odpowiadał za organizację zamachu z 1963 roku. Miał to być odwet za to, że JFK próbował całkowicie zwalczyć zorganizowaną przestępczość, choć to właśnie mafia pomogła mu zdobyć fotel prezydenta.

Główne role mają zagrać Shia LaBeouf oraz Al Pacino. Ten drugi wcieliłby się w postać emerytowanego mafiosa, Tony’ego Accardo. Wśród producentów powstającego filmu jest bratanek Giancany, Nicolas Celozzi.

Levinson i Mamet mają na koncie kilka wspólnych projektów. W 1998 roku byli autorami nominowanej do Oscara politycznej satyry zatytułowanej "Fakty i akty". Levinson był też producentem napisanego i wyreżyserowanego przez Mameta filmu stacji HBO "Phil Spector".

"Assassination" będzie też czwartym wspólnym filmem Levinsona i Pacino po filmach "Jack, jakiego nie znacie", "Upokorzenie" oraz "Paterno".