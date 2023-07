"Barbie" to opowieść o kultowej lalce, która w obliczu egzystencjalnego kryzysu wyrusza do naszego świata, by uzyskać odpowiedzi na nurtujące ją pytania - tak produkcję opisuje dystrybutor.

"Barbie jest taką zabawką, która kojarzy się widzom jednoznacznie. O czymkolwiek byście nie myśleli, zamierzamy pokazać wam coś zupełnie innego. Film, o którym nie mieliście pojęcia, że chcecie go zobaczyć" - tłumaczyli twórcy w wywiadzie dla portalu "The Hollywood Reporter".

W bohaterów filmu brawurowo wcielają się Margot Robbie , która gra tytułową bohaterkę oraz Ryan Gosling , którego oglądamy w roli Kena.

Recenzja "Barbie": Różowa lekcja feminizmu. Greta Gerwig nie bierze jeńców [recenzja] W weekend otwarcia w Polsce "Barbie" Grety Gerwig przyciągnęła do kin rekordową liczbę 493 tysięcy widzów - więcej niż jakikolwiek inny film debiutujący w tym roku. Film pokazywany był w Polsce na blisko 500 ekranach w prawie 300 kinach w Polsce.

"Barbie": W filmie znalazł się Easter egg? Dotyczy lalek Bratz

Tiktoker, który nagrywa filmy pod pseudonimem "movie detective" - Ivan Mars – @its_ivanmars - w jednym z najnowszych materiałów zwrócił uwagę na Easter egg w filmie "Barbie". Użytkownik pokazał scenę, w której Barbie i Ken przybywają do realnego świata, a następnie, gdy Barbie idzie do szkoły.

Ivan Mars przyznał, że musiał obejrzeć film trzy razy, aby to zauważyć. "Cztery dziewczyny z liceum, które nie lubią Barbie reprezentują oryginalne cztery lalki Bratz" - mówi.

Wyjaśnia, że czwórka licealistek nie tylko "wygląda podobnie", ale także "ma takie same imiona" jak oryginalne cztery lalki Bratz: Sasha, Jade, Yasmin i Chloe. "Movie detective" zostawia obserwatorów z pytaniem: "Więc to odniesienie do historycznych wrogów Barbie?". Jedyną różnicą jest zamienienie imion Yasmin i Sashy. Komentujący spekulują, że zabieg miał na celu ustrzeżenie się przed ewentualnym pozwem.

