"Barbie": Miliard dolarów w dwa tygodnie. To nie koniec

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

Film "Barbie" Grety Gerwig wszedł do kin 21 lipca 2023 roku. Wystarczyły mu nieco ponad dwa tygodnie, by zarobić miliard dolarów. Wciąż brakuje jej kilkuset milionów do miana najbardziej dochodowego filmu roku.

Zdjęcie Margot Robbie w scenie z filmu "Barbie" / materiały prasowe