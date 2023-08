"Barbie" lepsza od "Mrocznego Rycerza"? Nie do wiary, ile już zarobiła

Oprac.: Anna Kempys Wiadomości

"Barbie" to największy hit tegorocznych wakacji. Film zarobił już na całym świecie ponad 1 miliard dolarów. Pobił też rekord należący do tej pory do produkcji Christophera Nolana "Mroczny rycerz".

Kadr z filmu "Barbie" /materiały prasowe