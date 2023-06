"Barbie": Film Grety Gerwig budzi kontrowersje

Historia nacisków ze strony firmy Mattel została przybliżona w najnowszym wydaniu magazynu "Time". Nie ujawniono jednak, o jaką scenę chodziło. Wiadomo tylko, że finalnie pozostała w filmie. Cała historia zaczęła się po tym, jak dyrektor operacyjny firmy, Richard Dickson, przeczytał scenariusz autorstwa Grety Gerwig . Najpierw wysłał maila z żądaniem usunięcia jednej ze scen, a gdy to nie poskutkowało, poleciał do Londynu na plan "Barbie" , by spotkać się z reżyserką filmu i jego główną gwiazdą Margot Robbie .



Reklama

Mimo osobistej interwencji Dickson niczego nie wskórał. Kiedy pojawił się na planie, Gerwig i Robbie odegrały przed nim sekwencję, która mu się nie podobała. Po tym pokazie dyrektor zmienił zdanie i nie naciskał dalej, by scena została usunięta. "Kiedy czytasz coś na papierze, nie dostrzegasz wszystkich niuansów i nie widzisz, jak będzie to wyglądało w filmie" - tłumaczyła Robbie.



Kierownictwo Mattel od początku miało świadomość tego, że niektóre niewygodne tematy nie zostaną przemilczane w przez twórców produkcji. Robbie, której firma LuckyChap Entertainment jest producentem filmu, uświadomiła to prezesowi firmy Ynonowi Kreizowi już na pierwszy spotkaniu.



Wideo "Barbie" [trailer]

"Mówiliśmy wprost, że uhonorujemy spuściznę należącej do niego marki, ale jeśli przemilczymy pewne sprawy, to ktoś inny powie o nich głośno. Lepiej więc być częścią tej rozmowy" - stwierdziła gwiazda "Barbie".



Podobne historie związane z filmem dają fanom nadzieję na to, że dzieło Gerwig nie będzie tylko cukierkową laurką dla firmy Mattel i jej najsłynniejszej zabawki. Niewykluczone jednak, że to tylko sprytny marketing. Wciąż dokładnie nie wiadomo, jaka będzie fabuła filmu. Ze zwiastunów można dowiedzieć się tyle, że główni bohaterowie filmu, czyli Barbie i Ken ( Ryan Gosling ) opuszczą bajkowy i landrynkowy świat, by przekonać się, jak wygląda prawdziwe życie.