Bajki Disneya zapewniają nie tylko rozrywkę, ale także przekazują ważne wartości. Odkryj filmy, które twoi dzieci pokochają.

"Mała syrenka" (1989)

Mała syrenka pewnego dnia ratuje pięknego księcia Eryka. Od tego momentu jej życie całkowicie się zmienia. Młoda dziewczyna pragnie wyjść na ląd i zamienić się w człowieka. Wiąże się to jednak z wielkim poświęceniem. "Mała syrenka" to film, który pokazuje, że odwaga oraz pomoc najlepszych przyjaciół nie zawsze wystarczają. Czy warto spełniać swoje marzenia za wszelką cenę? To produkcja, która pomimo upływu lat jest w dalszym ciągu aktualna.

Reklama

"Zakochany kundel" (1955)

"Zakochany kundel" przenosi nas do świata domowych pupili, który tak jak ludzki, pełen jest uprzedzeń i zasad. Poznajemy piękną suczkę z wyższych sfer, która zaczyna darzyć sympatią bezdomnego kundla. Film stawia nas przed pytaniem "Czy miłość rzeczywiście nie ma granic?". Oprócz wzruszającej historii miłosnej możemy liczyć na piękną animację oraz kultową scenę ze spaghetti bolognese.

Wideo youtube

"Król Lew" (1994)

W filmie "Król Lew" śledzimy losy Simby, młodego prawowitego następcy tronu po królu Mufasie. Jednak przez spisek, rodzina traci tron, a młody lew zostaje wygnany poza królestwo. Towarzyszymy Simbie podczas trudów dojrzewania i dorastania w obcym środowisku. Dzięki naukom ojca i swojemu królewskiego przeznaczeniu Simba radzi sobie. My jednak zastanawiamy się, czy bohaterowi uda się odzyskać tron?

Zdjęcie Simba jest ulubieńcem wielu fanów Disneya / Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection / East News

"Mulan" (1998)

Animacja opowiada o Mulan — młodej dziewczynie, która niedługo powinna wyjść za mąż. W tym czasie w Chinach zaczyna się wojna z wrogimi wojskami Hunów. Aby uchronić swojego chorego ojca od wstąpienia do wojska, Mulan przywdziewa męską zbroję i potajemnie zajmuje jego miejsce. Film jest wypełniony unikatowym poczuciem humoru, kultowymi piosenkami i piękną historią miłosną.

Zdjęcie Mulan stawia na pierwszym miejscu rodzinę / Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection / East News

"Vaiana: Skarb oceanu" (2016)

To jedna z nielicznych animacji Disneya, w której celem głównej bohaterki nie jest znalezienie miłości. To piękna animacja, w której najważniejsza jest rodzina i lokalna społeczność. Vaiana wyrusza na pełną przygód podróż, która jest jedyną szansą na uratowanie rodzinnej wyspy. Możemy śledzić jej losy wypełnione humorem, ryzykiem i wpadającymi w ucho piosenkami.

"Wall-E" (2008)

Film "Wall-E" jest skutkiem współpracy Disneya i studia Pixar. Animacja opowiada o robocie, który pracuje na opustoszałej Ziemi — odpowiada za sprzątanie odpadów. Pewnego dnia spotyka tajemniczą, zaawansowaną technologicznie maszynę o imieniu EVE. Jej zadaniem jest odnalezienie dowodów na to, że Ziemia ponownie jest zdatna do życia. To bajka, która pozostaje w pamięci.

"Lilo i Stich" (2002)

Wideo youtube

"Lilo i Stich" to ciekawa i pełna niespodzianek historia o stworzeniu z kosmosu, które przez przypadek ląduje na ziemi. Stich pomimo początkowej odpychającej aparycji, szybko staje się naszym ulubieńcem. To wzruszająca i pełna emocji animacja, która pokazuje, że rodzina jest najważniejsza.

"Kurczak Mały" (2005)

Film opowiada o historii Kurczaka Małego — marzyciela o impulsywnym charakterze i wątłej budowie. Próbuje on przekonać lokalną społeczność o zbliżającym się niebezpieczeństwie z kosmosu. Bohaterowi nikt nie wierzy, a on sam postawiony jest przed wielkim wyzwaniem. Animacja pokazuje, że to nie wygląd, ani siła liczą się w prawdziwym życiu. Kurczak Mały staje się bohaterem przez wartości, jakie nim kierują.

Zobacz także:

Nowe seriale i katolickie programy. Jest ramówka TVP na jesień 2023

Pierwszy dzwonek coraz bliżej. Ile w tym roku wydamy na szkolną wyprawkę?

Disney+ idzie w ślady Netfliksa. Nie będzie współdzielenia kont, wyższe ceny