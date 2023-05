"Bad Boys 4”: Ioan Gruffudd zagra w nowej odsłonie. O czym opowie nowa część?

Po sukcesie "Bad Boys for Life” z 2020 roku dalsza kontynuacja hitowej serii była wręcz pewna. "Bad Boys 4” powstaje, a do kolejnych przygód Mikea Lowreya (Will Smith) i Marcusa Burnetta (Martin Lawrence) dołączają nowe gwiazdy.

Zdjęcie Ioan Gruffudd / Arnold Jerocki/WireImage / Getty Images