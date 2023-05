Harvey Weinstein zatrudnił adwokatkę, która broniła Billa Cosby’ego

Robert Pattinson w roli seryjnego mordercy. Powstaje nowy film Netflixa

Jak informuje portal "Variety", obok Jennifer Bonjean podczas apelacji Harveya Weinsteina reprezentować będzie też Michael Freedman. Jednak to nazwisko Bonjean budzi większe emocje. Po pierwsze dlatego, że to ona będzie pełnić rolę głównego obrońcy Weinsteina. Po drugie dlatego, że doprowadziła do unieważnienia wyroku Billa Cosby’ego, a wcześniejbroniła kilku innych wysoko postawionych osób oskarżonych za sprawą ruchu #MeToo, m.in. R. Kelly’ego. Kontrowersyjna prawniczka znana jest z tego, że na ramieniu wytatuowała sobie frazę "not guilty" (niewinny). Na oficjalnej stronie firmy Bonjean można przeczytać następujące oświadczenie: "Pracujemy w pocie czoła, by odwrócić wyroki skazujące niewinne osoby, które zostały niesłuszne skazane".

Apelacja i sprawa cywilna

Nowy zespół prawny Weinsteina czeka dużo więcej pracy. Poza apelacją adwokaci będą też reprezentowali byłego producenta filmowego w sprawie cywilnej wytoczonej mu przez modelkę Jewgieniję Czernyszową. To m.in. jej zeznania doprowadziły do skazania Weinsteina przez sąd w Los Angeles. Czernyszowa pozostawała anonimowa w trakcie tego procesu, w którym określana była jako "Jane Doe #1". Później wyjawiła swoje personalia i wytoczyła producentowi kolejną sprawę. Oskarża go o gwałt i seksualną napaść, do której doszło w 2013 roku. Domaga się rekompensaty za ból fizyczny i psychiczny, utratę zarobków oraz koszty leczenia.

"Kancelaria Bonjean Law Group oraz Jennifer Bonjean wiedzą, co jest potrzebne w sprawie Weinsteina. Nie chodzi w niej po prostu o prawo, ale o środowisko, w jakim obecnie żyjemy. Nasz zespół w trakcie apelacji wskaże błędy procesowe, ale i uprzedzenie wobec producenta, które wpłynęło na tzw. sprawiedliwość. Wykażemy, że Harveya nie było w pokoju hotelowym ani gdziekolwiek indziej w chwili, w której miało dojść do rzekomego gwałtu, o którym zeznał świadek" - przekazała rzeczniczka prasowa kancelarii portalowi "Variety".

Weinstein został do tej pory skazany przez sądy w Nowym Jorku i Los Angeles. Na obecną chwilę może spodziewać się wyjścia z więzienia w 2059 roku. Jeśli dożyje, będzie miał wtedy 107 lat.

