"Back to Black" będzie fabularną produkcją, która pokaże Amy Winehouse taką, jaka byłą naprawdę: genialną, kreatywną i szczerą wokalistką. W główną rolę wcieli się Marisa Abela , młoda aktorka, którą mogliśmy poznać w serialu "Branża" lub w filmie "Szpieg, którego nie było".

Kto pracuje nad “Back to Black"?

Autorem scenariusza do "Back to Black" jest Matt Greenhalgh, który połączył siły z Sam Taylor-Johnson. Wcześniej współpracowali przy filmie z 2009 roku o Johnie Lennonie, zatytułowanym "John Lennon. Chłopak znikąd". Greenhalgh jest znanym i cenionym scenarzystą. Zajmował się między innymi filmem "Control", opowiadającym o frontmanie zespołu Joy Division.

Sam Taylor-Johnson jest reżyserką wielokrotnie nominowaną do takich nagród jak na przykład BAFTA. W jej dorobku filmowym, poza wspomnianą produkcją o Lennonie, znajdzie się również "Pięćdziesiąt twarzy Greya" z Dakotą Johnson i Jamie Dornanem w rolach głównych.



O czym będzie film "Back to Black"?

Amy Winehouse to jedna z największych artystek w historii, która sprzedała ponad 30 milionów płyt na całym świecie, a jej utwory w serwisach streamingowych wciąż generują miesięcznie milionowe odsłony. Drugi album artystki "Back to Black" z 2006 roku przyniósł jej światową sławę oraz 5 nagród Grammy, w tym Nagrodę Roku i Piosenkę Roku za hitowy singiel "Rehab". Zmarła w 2011 roku, w wieku 27 lat.

Film przedstawi muzyczną podróż artystki na szczyt. Będziemy mogli zobaczyć, jak Amy Winehouse z szalonej i kolorowej londyńskiej ulicy Camden High Street dotarła do miejsca, w którym oglądaliśmy ją jako międzynarodową gwiazdę. To będzie też szansa, by dowiedzieć się jaka jest cena sławy i jak swoją karierę i showbiznes postrzegała Amy.

Poniżej możecie zobaczyć pierwsze zdjęcie z gwiazdą filmu, Marisą Abelą.

Zdjęcie Marisa Abela jako Amy Winehouse w filmie "Back to Black" / © materiały dystrybutora / materiały prasowe

Film trafi do kin 12 kwietnia 2024 roku.