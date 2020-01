Awkwafina: Wschodząca gwiazda

Rewelacyjna Awkwafina, gwiazda filmu "Kłamstewko" w reżyserii Lulu Wang, otrzymała Złotego Globa dla najlepszej aktorki w komedii lub musicalu! W wyścigu po statuetkę pokonała m.in. Cate Blanchett oraz Emmę Thompson. Jest także jedną z największych faworytek do nominacji oscarowych oraz pierwszą amerykańsko-azjatycką aktorką z szansą na tę nagrodę.

Awkwafina w scenie z "Kłamstewka" /materiały prasowe

Awkwafina to wschodząca gwiazda Hollywood, którą mieliśmy okazję zobaczyć w takich hitach, jak "Ocean,s 8", u boku Sandry Bullock, Anne Hathaway i Heleny Bonham Carter, a także w "Bajecznie bogatych Azjatach" czy "Jumanji". Internet podbiła jednak znacznie wcześniej, gdy jako barwna feministyczna raperka wydała swój pierwszy singiel "My Vag" w 2012 roku, wdając się w polemikę ze znanym raperem Mickey Avalonem.



Zadziorna, walcząca ze stereotypami na temat kobiet i cudzoziemców raperka, okazała się także jedną z bardziej utalentowanych aktorek młodego pokolenia. Zadebiutowała w filmie "Sąsiedzi 2" w 2016 roku, po którym jej filmowa kariera zaczęła rozwijać się w zawrotnym tempie.



Po rolach w kasowych hitach "Ocean's 8" i "Bajecznie bogatych Azjatach" wystąpiła w obsypanym nagrodami "Kłamstewku" Lulu Wang, w którym wcieliła się w rolę Billie, okrzykniętą przez Vanity Fair i Indiewire jedną z najlepszych kreacji minionego roku. Nominowana do blisko czterdziestu nagród, odebrała statuetki m.in. na Gotham Awards i Satellite Awards.



Niewiele brakowało a w roli Billie zobaczyliśmy kogoś innego. Lulu Wang, reżyserka "Kłamstewka", początkowo sceptycznie nastawiona była do żywiołowej Awkwafiny, mającej wcielić się w subtelną dziewczynę na rozstaju dwóch kultur, która próbuje odnaleźć się w pełnym humoru, rodzinnym kryzysie.



Szybko jednak okazało się, że podobnie jak reżyserka filmu, Awkwafina ma chińskie korzenie, które pielęgnowała, dorastając wraz z rodzicami w Nowym Jorku. Dzięki temu rewelacyjnie oddała nastrój absurdalnych rozterek, z którymi przychodzi się zmierzyć Billie, gdy chiński przesąd nie pozwala wyjawić prawdy na temat zdrowia jej ukochanej babci Nai Nai.



Wraz z Zhao Shuzhen, która wcieliła się w rolę babci, Awkwafina stworzyła rewelacyjny duet, który porusza i bawi do łez. Ta komediowa perełka od studia A24 okrzyknięta została jednym z najlepszych filmów minionego roku przez takie tytuły jak New York Post czy The Rolling Stone, stając się czarnym koniem tegorocznych Oscarów!

"Kłamstewko" to pełna wdzięku, serca, humoru i wzruszeń opowieść o rodzinie, która decyduje się ukryć przed ukochaną babcią informację o jej stanie zdrowia i odwiedzić ją tłumnie pod pretekstem absurdalnie wielkiego, hucznego wesela jednego z kuzynów. "Kłamstewko" w kinach od 7 lutego 2020, dystrybutorem filmu jest M2 Films.