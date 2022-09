Rewolucja - to słowo najlepiej podsumowuje wpływ, jaki wywarł "Avatar" na kinematografię. Przede wszystkim wprowadził ją w nową erę wizualnych efektów specjalnych. Technologie, nad którymi przez lata pracował James Cameron i które były wypróbowywane m.in. w filmowych seriach "Władcy Pierścieni" i "Piratów z Karaibów", pozwoliły stworzyć niebywale dopracowany świat z oryginalną, kolorową, różnorodną fauną i florą. A także wykreować podobną do ludzi rasę Na’vi, której członkowie są tak realistycznie i perfekcyjnie wykonani, że można się poczuć, jakby się oglądało film dokumentalny. A realizowane z użyciem tych technologii pełne rozmachu sceny to prawdziwy majstersztyk, który czyni "Avatara" widowiskiem absolutnym, które zdecydowanie warto przeżyć w kinie.

Efekt podbija fenomenalna muzyka Jamesa Hornera, która potrafi zarówno delikatnie współgrać z sielskimi obrazami przyrody, bezbłędnie budować napięcie w scenach akcji, jak i dynamizować oraz nadawać podniosły ton epickim scenom. A z muzyką doskonale współgra dopracowany dźwięk, który sprawia, że świetnie słyszalne są odgłosy dżungli, zwierząt, a nawet najskromniejszy szelest. To wszystko składa się na niepowtarzalną atmosferę filmu, który nie tylko się ogląda, lecz także autentycznie przeżywa, jakby się było częścią tego - wykreowanego przecież w dużej mierze na komputerach - świata.

Zdjęcie "Avatar" wraca na kinowe ekrany ponad 10 lat po premierze / materiały prasowe

A że za produkcję oraz reżyserię odpowiada James Cameron (znany z takich hitów jak "Titanic", "Terminator", "Obcy - decydujące starcie"), to wszystkie elementy filmu są szalenie dopracowane. Poczynając od najdrobniejszych szczegółów świata przedstawionego, historii, a nawet języka rasy Na’vi, przez znakomite dialogi, budowanie napięcia i rozładowywanie go za pomocą błyskotliwego poczucia humoru, aż po precyzyjne prowadzenie aktorów, którzy w jego filmach wspinają się na wyżyny swoich możliwości.

Całość została ujęta w formę ponadczasowej baśni science-fiction, do której wraca się z przyjemnością. Nic dziwnego, że film stał się popkulturowym fenomenem na niespotykaną dotąd skalę i osiągnął łączny przychód ze światowych kin w wysokości 2,78 mld dol. Tym bardziej warto wykorzystać szansę, aby ponownie przenieść się do roku 2154 i przemierzyć wszechświat ku odległej planecie Pandora, tym razem oglądając film w najnowocześniejszej technologii projekcji 3D w standardzie 4K i dźwiękiem HDR.

"Avatar" po raz pierwszy w wersji z dubbingiem

Jeden z największych przebojów w historii powraca do kin i będzie dostępny także z dubbingiem. "Avatar" to film, który pozwala przeżyć coś wyjątkowego. Budzi podziw, fascynuje i ekscytuje. Świetna zabawa połączona z mądrym, wartościowym przekazem na temat tolerancji. A dzięki dubbingowi ważny rozdział historii kina oraz znakomita rozrywka staje się dostępna dla coraz młodszych odbiorców. Warto więc wybrać się wspólnie z dziećmi na seans, który teraz może być międzypokoleniowy i wartościowy dla widzów w każdym wieku.

Reżyserem polskiej wersji językowej filmu "Avatar" jest Artur Kaczmarski, polskie dialogi napisał Jakub Kowalczyk. Głosu postaciom użyczyli m.in.: Piotr Witkowski, Maria Dębska, Wiktoria Gorodeckaja, Przemysław Bluszcz, Zuzanna Lit i Marcin Hycnar.

Za scenariusz i reżyserię "Avatara" odpowiada zdobywca Oscara® James Cameron. W głównych rolach występują, m.in.: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Michelle Rodriguez i Sigourney Weaver. Film został wyprodukowany przez Jamesa Camerona i Jona Landaua. Nominowany do Oscara w aż dziewięciu kategoriach, w tym dla najlepszego filmu i reżysera, zdobył ostatecznie trzy statuetki: za najlepsze zdjęcia, scenografię i efekty wizualne.

Natomiast "Avatar: Istota wody", którego akcja rozgrywa się ponad 10 lat po wydarzeniach z pierwszej części, to opowieść o rodzinie Jake’a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom. Walczą o to mimo tragedii, których wspólnie doświadczają i bitew, które muszą stoczyć, aby przeżyć. W filmie wyreżyserowanym przez Jamesa Camerona, wyprodukowanym przez Camerona i Jona Landau, występują: Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement i Kate Winslet.

"Avatar: Istota wody" w kinach od 16 grudnia 2022 r.

