"Pracowałem wspólnie z całym zespołem scenarzystów. Mieliśmy dużo różnych pomysłów. Próbowaliśmy to ułożyć w całość, ale zawsze jakiś element nie pasował do innego. W pewnym momencie powiedziałem sobie, że po prostu to skończę i zobaczę, co z tego wyjdzie. I tak zrobiłem. Napisałem jakieś 130 stron i byłem pod wrażeniem, jak świetna to była historia" - tak o niezrealizowanym projekcie opowiadał Cameron w rozmowie z magazynem "Total Film".

"Avatar: Wysoka pozycja": Niezrealizowany projekt

Reżyser ujawnił też, że ów sequel "Avatara" miał nie tylko scenariusz, ale i tytuł: "Avatar: The High Ground" ("Avatar: Wysoka pozycja"). Dlaczego nie został zrealizowany? "Brakowało mu tego najważniejszego elementu, jeśli chodzi o sequele. Nie było w nim niczego niespodziewanego. Nie był też zgrany z regułami 'Avatara', które łączyły świat realny ze światem marzeń, gdzie znajduje się ten duchowy element, którego nie sposób opisać słowami. Miał wszystko, co potrzeba, oprócz właśnie tego" - wyjaśnił reżyser filmu "Avatar: Istota wody" .

Pomysły Camerona i jego współpracowników nie zmarnują się. "Było w tym scenariuszu wiele świetnych scen. Na’vi walczyli w nim w zerowej grawitacji przy pomocy łuków i strzał. Bardzo chciałem zobaczyć taki film. Nie spełniał jednak wszystkich celów, jakie założyłem sobie w głowie. Wykorzystaliśmy więc ten scenariusz jako podstawę dla powieści graficznej wydawnictwa Dark Horse. Zobaczycie tam tę bitwę, która rozegrała się pomiędzy pierwszym, a drugim filmem" - zdradził reżyser.

W drugiej części "Avatara" powrócą postaci znane z filmu z 2009 roku. Jake (Sam Worthington) i Neytiri (Zoe Saldana) mieszkają na planecie Pandora wraz z rodziną. Kiedy istnieniu planety ponownie zagraża niebezpieczeństwo, muszą oni zjednoczyć mieszkańców Na’vi, by wspólnie stawić mu czoła. Większość akcji filmu "Avatar: Istota wody" rozgrywać się będzie w wodnym środowisku Pandory. W filmie wystąpili też m.in. Kate Winslet, Michelle Yeoh, Oona Chaplin, Jemaine Clement, a także znani z pierwszej części Sigourney Weaver, Stephen Lang i Giovanni Ribisi.