"Avatar: Istota wody": The Weeknd na ścieżce dźwiękowej filmu Jamesa Camerona

Wiadomości

Kanadyjski muzyk The Weeknd na swoim Twitterze umieścił bardzo krótką, kilkunastosekundową zapowiedź nowego dzieła. Kilka znaczących detali wskazuje na to, że utwór, który zadebiutuje 16 grudnia, będzie częścią ścieżki dźwiękowej do nowego filmu Jamesa Camerona "Avatar: Istota wody".

Kadr z filmu "Avatar: Istota wody" /materiały prasowe