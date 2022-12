Sam Worthington po raz kolejny nawiązał współpracę z reżyserem Jamesem Cameronem , aby ponownie wcielić się w rolę byłego Jake'a Sully'ego w epickiej serii science-fiction "Avatar". Sam opisał kontynuację pt. "Avatar: Istota wody" jako "rozszerzenie" pierwszej produkcji.

"Cóż, to rozszerzenie pierwszego filmu. Myślę, że to właśnie obiecał nam Jim, kiedy po raz pierwszy rozmawiał z nami o tym w 2015 roku, kiedy po raz pierwszy otrzymałem telefon. I powiedział: 'Mogę rozszerzyć świat i nie robić z tego kopii pierwsze części. Mogę rozszerzyć tę rodzinę i myślę, że robiąc to, mogę podnieść stawkę wszystkiego'" - wspominał aktor w rozmowie z Collider.

"I myślę, że właśnie to zrobił. Myślę, że znalazł emocjonalną linię, którą zaraz zobaczysz, która naprawdę przyspiesza wszystko. Myślę, że Jim jest w tym bardzo dobry w sequelach, to się broni. Jego sequele są zawsze znajome, ale potem przenosi je na nowy poziom. Wkrótce zobaczymy, jak wszyscy to przyjmą'" - dodał.

"Avatar: Istota wody": O czym opowiada film?

Akcja kontynuacji "Avatara" rozgrywa się ponad dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej części. To opowieść o rodzinie Jake'a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom, mimo tragedii, których wspólnie doświadczają i bitew, które muszą stoczyć, aby przeżyć.

W filmie wyprodukowanym przez Camerona i Jona Landau występują: Sam Worthington , Zoe Saldaña , Sigourney Weaver , Stephen Lang i Kate Winslet . Scenariusz napisali: James Cameron, Rick Jaffa i Amanda Silver na podstawie historii autorstwa Jamesa Camerona, Ricka Jaffy, Amandy Silver oraz Josha Friedmana i Shane'a Salerno.



