Jak informuje portal "Variety", "Avatar: Istota wody" przekroczył już granicę miliarda stu milionów dolarów wpływów. Tylko w środę 28 grudnia zarobił na całym świecie 70,4 miliona dolarów. Suma 762,8 miliona dolarów, jaką dotąd zgromadził na koncie na międzynarodowych rynkach, nadal daje mu drugie miejsce na liście najbardziej kasowych filmów 2022 roku na tych rynkach. Ale do lidera, czyli filmu "Top Gun: Maverick" , brakuje mu tylko niecałe osiem milionów dolarów. Zyski z czwartku 29 grudnia nie zostały jeszcze ogłoszone, ale można śmiało założyć, że już w tej chwili druga część "Avatara" wyprzedziła kontynuację "Top Gun".

"Avatar: Istota wody": wyniki na rynku północnoamerykańskim

Na północnoamerykańskim rynku "Avatar: Istota wody" radzi sobie gorzej. Zarobił tam póki co 337,8 miliona dolarów i wydaje się, że w Ameryce Północnej nie będzie w stanie wyprzedzić filmu "Top Gun: Maverick", który zarobił tam 718,8 miliona dolarów. Natomiast kwestią czasu jest liderowanie na liście najbardziej kasowych filmów 2022 roku na całym świecie. Tu wciąż prowadzi jeszcze druga część "Top Gun", która zarobiła półtora miliarda dolarów.

Sukces kasowy "Avatara" podkreśla fakt, że tylko dwa filmy w 2022 roku zdołały przekroczyć granicę miliarda dolarów wpływów. Oprócz "Top Gun: Maverick" był to jeszcze film "Jurassic World: Dominion". Dla porównania w 2019 roku aż dziewięć filmów zarobiło więcej niż miliard dolarów. Wpływ na taką sytuację ma pandemia COVID-19, po której kina wciąż nie wróciły do takiej działalności jak wcześniej.

Ponad miliard dolarów na koncie filmu "Avatar: Istota wody" to osiągnięcie tym większe, że dokonane w zaledwie 14 dni. Drugi "Top Gun" potrzebował na to aż 31 dni, a trzeci "Jurassic World" ponad cztery miesiące. W okresie po pandemii szybciej dokonał tego jedynie film "Spider-Man: Bez drogi do domu", któremu na przekroczenie miliarda dolarów wystarczyło 12 dni.

