Autorski film Jennifer Lopez już w lutym! Pojawi się w nim Ben Affleck

W filmie, którego scenariusz Lopez napisała wspólnie z Mattem Waltonem, zobaczymy m.in. męża artystki Bena Afflecka. Na ekranie pojawią się również m.in. Trevor Noah, Kim Petras, Sofia Vergara, Keke Palmer i Post Malone.

"Jennifer [Lopez] stworzyła kinematograficzną odyseję, wkraczając w rejony mitologicznej opowieści i osobistej odnowy. Pojawiająca się w parze z jej pierwszym od dekady albumem ta przełamująca gatunkowe reguły produkcja pokazuje jej osobistą podróż w kierunku miłości. Z fantastycznymi kostiumami, zapierającą dech w piersiach choreografią i gwiazdorskimi epizodami - ten panoramiczny film jest introspektywną retrospekcją walecznego serca Jennifer" - brzmi oficjalny opis produkcji.

Reklama

Wideo This Is Me...Now: A Love Story - Official Trailer | Prime Video

10 stycznia Jennifer Lopez opublikowała pierwszy singiel "Can’t Get Enough" z nadchodzącego albumu "This Is Me...Now", którego premiera zaplanowana jest na 16 lutego. Album powstał z okazji 20-lecia premiery płyty "This Is Me... Then", a znaleźć mają się na nim m.in. utwory nawiązujące do reaktywowanego po latach związku z Benem Affleckiem.

Jennifer Lopez: Przejąć kontrolę nad własną karierą

W ubiegłym roku premierę miał dokumentalny film Netfliksa "Halftime" , w którym kamera towarzyszyła artystce w najbardziej przełomowym momencie jej życia i kariery: przygotowaniach do występu na Super Bowl, premierze filmu "Ślicznotki" i podczas 50. urodzin. "Zdecydowałam, kim chcę być i tylko w to wierzyłam. Całe życie walczyłam o to, żeby mnie usłyszano, dostrzeżono i potraktowano poważnie" - deklarowała w filmie Lopez.



Za produkcję "Halftime" odpowiadała założona przez Lopez firma Nuyorican Productions. Dzięki niej artystka sama decyduje, jakie historie chce opowiedzieć widzom. W ostatnim czasie Lopez była odpowiedzialna za dramat "Ślicznotki" oraz film Netfliksa "Matka". W rozmowie z magazynem "Elle" deklaruje, że chce opowiadać "różnorodne historie". "Chcę robić wszystko to, co dotychczas mogli robić tylko mężczyźni" - deklaruje Lopez.

Gwiazda zapewnia, że w planach Nuyorican Productions znajdują się zróżnicowane gatunkowo produkcje. "Chcę opowiadać podnoszące na duchu, wyzwalające i rozrywkowe historie. Nawet filmy gangsterskie. Chcę robić wszystko to, co dotychczas mogli robić tylko mężczyźni. Każdy rodzaj kina" - zapewnia Lopez, dodając, że przekonanie iż kobiety lubią oglądać tylko melodramaty i romantyczne komedie jest "obraźliwe".



"Jedną z rzeczy, których nauczyłam się, jest to, że musimy przejąć kontrolę [nad własnymi projektami]. Nie możemy więcej siedzieć w oczekiwaniu na to, że ktoś zaoferuje nam rolę. Wiele aktorek staje się producentkami własnych filmów, stara się rozwijać własne pomysły. Myślę, że to kluczowe" - powiedziała Lopez.

Jennifer Lopez jako Kobieta-Pająk

Gwiazda wystąpi niedługo w tytułowej roli w filmowej wersji broadwayowskiego musicalu "Pocałunek Kobiety-Pająka". Reżyserem filmu będzie Bill Condon ("Dreamgirls", "Piękna i Bestia").

Akcja musicalu rozgrywa się w 1981 roku w argentyńskim więzieniu, w którym w jednej celi osadzeni są fryzjer-homoseksualista Luis Molina i marksista Valentin Arrequi Paz. Jennifer Lopez wcieli się w wyimaginowaną postać kobiety o imieniu Aurora, którą jest wytworem wyobraźni Moliny. Mężczyzna fantazjuje na jej temat, wyobrażając ją sobie jako gwiazdę filmową w różnych wcieleniach - w tym Kobiety-Pająka, która potrafi zabić śmiertelnym ukąszeniem.