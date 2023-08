Austin Butler: Po "Elvisie" Tom Hanks bał się o jego zdrowie psychiczne

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

W wywiadzie dla "The Sunday Times" Austin Butler zdradził, że Tom Hanks zaproponował mu rolę w miniserialu "Masters of the Air" po zakończeniu pracy nad "Elvisem". Dwukrotny zdobywca Oscara zrobił to nie tylko ze względu na talent młodego aktora. Bał się także o jego zdrowie psychiczne.

Zdjęcie Kadr z filmu "Elvis" / materiały prasowe