Austin Butler: Nie do wiary, co zrobił, by przytyć do roli Elvisa Presleya

Występ w "Elvisie" był dla Austina Butlera zawodową trampoliną. Rola ta sporo go jednak kosztowała. W wywiadzie opublikowanym w dniu światowej premiery filmu aktor ujawnił, że po zakończeniu zdjęć trafił do szpitala wskutek wycieńczenia. Teraz amerykański gwiazdor zdradził że aby upodobnić się fizycznie do Presleya, musiał poświęcić też szczupłą sylwetkę. Zainspirował się wówczas dość ekstremalną metodą przybierania na wadze stosowaną kiedyś rzekomo przez Ryana Goslinga.

Austin Butler w scenie z filmu "Elvis" /materiały prasowe