Ashton Kutcher: Gwiazdor komedii romantycznych

Większość pozycji w filmografii Ashtona Kutchera - niegdysiejszego idola nastolatek i zdobywcy serc hollywoodzkich piękności - zajmują komedie romantyczne, w których często mogliśmy oglądać go bez ubrania. Za najgłośniejszą z dotychczasowych kreacji Kutchera uznaje się jednak rolę... męża Demi Moore - w czasie, gdy stanowili parę, uznawano ich za jeden z najgorętszych duetów Hollywood. Podobna sytuacja ma zresztą miejsce także przy okazji kolejnego małżeństwa aktora z piękną Milą Kunis .

Tę ostatnią gwiazdor poznał zaraz na początku swojej aktorskiej kariery. Razem występowali (grali zresztą parę) w niezwykle popularnym w latach 1998-2006 serialu "Różowe lata 70.", w którym Kutcher wcielał się w przystojnego, ale niezbyt inteligentnego Michaela Kelso.

Pierwszy sukces na dużym ekranie Kutcher odniósł niespełna dwa lata później. W 2000 roku wraz z Seannem Williamem Scottem wystąpił w komedii " Stary, gdzie moja bryka? ", gdzie wcielił się w postać rozrywkowego nastolatka, który po szalonej nocy z kumplem zaczyna zadawać sobie tytułowe pytanie.

W jego filmografii na przestrzeni lat nie zabrakło największych hollywoodzkich hitów. Jednym z największych był film " Efekt motyla ", gdzie mogliśmy zobaczyć aktora po raz pierwszy w bardziej wymagającej roli.

Ashton Kutcher wystąpił także w: " Co się zdarzyło w Vegas ", " Amerykańskie ciacho ", " Pan i pani Kiler ", " Sex Story ". Ostatnio pojawił się w filmie "Vengeance" z 2022 roku.

Ashton Kutcher ma brata bliźniaka. Michael Kutcher cierpi na porażenie mózgowe

Ashton Kutcher udzielił pierwszego wywiadu ze swoim bratem bliźniakiem, Michaelem w ramach nowego serialu dokumentalnego. Niewielu fanów gwiazdora może być świadomych, że aktor ma brata bliźniaka – Kutcher rzadko mówi o Michaelu, który urodził się z porażeniem mózgowym, z szacunku dla niego.

Teraz bracia pojawili się razem w nowym serialu dokumentalnym Paramount+, w którym wielu celebrytów otwarcie opowiada o swojej walce z chorobami.

W serii, zatytułowanej "The Checkup with Dr David Agus", czołowy lekarz i badacz biomedyczny, dr David Agus, rozmawia z światowymi gwiazdami, takimi jak Ashton Kutcher, Jane Fonda i Oprah Winfrey, aby porozmawiać o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym i fizycznym.

Ashton Kutcher i jego brat są ze sobą bardzo zżyci, choć nie zawsze tak było. W klipie promującym dokument, Michael wyznał, że kiedyś był zazdrosny o sławę Ashtona, lecz udało mu się przepracować te emocje.

Michael Kutcher, mimo trudności związanych z chorobą, wiedzie szczęśliwe życie u boku żony i trójki dzieci. Kiedyś miał za złe sławnemu bratu, że ujawnił jego chorobę, ale obecnie jest wdzięczny, że dzięki temu pozwolił mu być sobą i żyć pełnią życia.

Michael Kutcher aktywnie udziela się w mediach społecznościowych - prowadzi konto na Instagramie. W opisie na profilu można przeczytać, że jest rzecznikiem ds. niepełnosprawności / dawstwa narządów.

Ashton Kutcher był poważnie chory. Stracił wzrok i słuch

Goszcząc w programie "W dziczy z Bearem Gryllsem" Ashton Kutcher ujawnił, że kilka lat temu zmagał się z ciężką chorobą. Zdiagnozowano u niego rzadką postać układowego zapalenia naczyń - schorzenia autoimmunologicznego, które prowadzi do stanu zapalnego naczyń, a w skrajnych przypadkach do ich martwicy.

W konsekwencji może dojść do niedokrwienia narządów lub tkanek. U Kutchera atak choroby miał bardzo ciężki przebieg.

Miałem tę dziwną, rzadko spotykaną postać zapalenia naczyń, przez co straciłem wzrok i słuch, miałem też problemy z równowagą. Dojście do formy zajęło mi rok wyjawił gwiazdor

Ashton Kutcher: Zmiana priorytetów

Aktor zaznaczył, że zmagania z chorobą skłoniły go do zmiany życiowych priorytetów. Doświadczenie to nauczyło go bowiem, że nie można brać zdrowia za pewnik.

Tak naprawdę nie doceniasz tego, co masz, dopóki to nie zniknie. Nie doceniasz, że jesteś zdrowy, dopóki nie znajdziesz się w sytuacji, gdy nie masz pojęcia, czy będziesz jeszcze widzieć, słyszeć, nie wiesz, czy będziesz w stanie kiedyś chodzić. Mam szczęście, że żyję wyznał Kutcher

I dodał, że problemy natury zdrowotnej uodporniły go psychicznie i pozwoliły śmielej stawiać czoła przeciwnościom losu.

W chwili, gdy zaczynasz patrzeć na przeszkody, jak na wyzwania, które pojawiają się po coś, życie staje się ciekawsze i fajniejsze. Bo wówczas surfujesz na szczycie swoich kłopotów, zamiast chować się pod nimi podkreślił

Gwiazdor "Różowych lat 70." niedługo po emisji wspomnianego wywiadu opublikował na Twitterze post, w którym uspokoił mocno zafrapowanych jego stanem zdrowia fanów.

Piszę to zanim pojawią się plotki i spekulacje. Tak, trzy lata temu miałem rzadki epizod zapalenia naczyń. Pojawiły się u mnie zaburzenia słuchu i wzroku oraz problemy z chodzeniem. Ale całkowicie wyzdrowiałem. Wszystko jest już w porządku napisał Kutcher