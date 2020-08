Arnold Schwarzenegger został dziadkiem

W poniedziałek, 10 sierpnia, urodziła się Lyla Maria Schwarzenegger Pratt, córka Katherine Schwarzenegger i Chrisa Pratta. Informację tę oficjalnie potwierdził aktor na swoim koncie na Instagramie. Wcześniej o narodzinach dziecka słynnej pary poinformował prasę w poniedziałkowy poranek wujek dziecka, brat Katherine, Patrick.

Arnold Schwarzenegger /BG004/Bauer-Griffin/GC Images /Getty Images

"Jesteśmy podekscytowani, że możemy ogłosić narodziny naszej córki, Lyli Marii Schwarzenegger Pratt. Nie moglibyśmy być bardziej szczęśliwi. Mama i dziecko czują się wspaniale. To przeogromne błogosławieństwo. Z wyrazami miłości, Katherine i Chris" - napisał na Instagramie aktor, dołączając zdjęcie dłoni swojej córeczki oraz dwa psalmy. Psalm 126, 3: "Wielkodusznie postąpił Pan z nami: staliśmy się radośni" oraz psalm 127,3-5: "Oto dzieci są darem Pana, a owoc łona nagrodą. Jak strzały w ręku wojownika, tak dzieci za młodu zrodzone. Szczęśliwy mąż, który napełnił nimi swój kołczan. Nie zawstydzi się, gdy będzie rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie".

Reklama

Córka byłego gubernatora Kalifornii, pisarka i osobowość medialna Katherine Schwarzenegger, poślubiła Chrisa Pratta w czerwcu ubiegłego roku. Lyla Maria to jej pierwsze dziecko. Pratt ma 7-letniego syna Jacka ze związku z pierwszą żoną, aktorką Anną Faris.



Chris Pratt pracuje obecnie nad trzecią częścią serii "Jurassic World", do której zdjęcia zostały wznowione na początku sierpnia. "Nie mogę nic zdradzić, ale efekt finalny powali. To będzie największy i najlepszy film serii. Nie żałowali pieniędzy i zebrali wszystkich z powrotem" - mówił na początku roku Pratt o filmie "Jurassic Park: Dominion". Zobaczymy w nim ponownie gwiazdy "Parku Jurajskiego" z 1993 roku, Sama Neilla i Laurę Dern, którzy powrócą do swoich ról.