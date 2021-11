W Polsce 11 listopada obchodzony jest Narodowy Dzień Niepodległości. W Stanach Zjednoczonych ten dzień też jest wyjątkowy - Amerykanie świętują wtedy Veterans Day. Wspominają wtedy poległych żołnierzy, którzy walczyli na różnych frontach różnych wojen i dziękują żyjącym jeszcze weteranom. Bardzo przywiązany do tego święta jest Arnold Schwarzenegger, ale w tym roku znalazł ciekawy sposób na podziękowanie weteranom za ich poświęcenie. "Rano przygotowywałam się do posta z okazji Dnia Weterana, a potem pomyślałam, że czyny znaczą więcej niż słowa. Zatrzymałem się w mojej ulubionej pizzerii, kupiłem pizzę dla wszystkich naszych wspaniałych mężczyzn i kobiet w szeregach weteranów i świetnie się bawiłem, dziękując im wszystkim za ich służbę" - napisał w mediach społecznościowych aktor.

Arnold Schwarzenegger: USA to najwspanialszy kraj na świecie

Schwarzenegger jest z pochodzenia Austriakiem, urodził się w Thal na przedmieściach Grazu. Do USA wyjechał w 1968 roku, a obywatelem tego kraju został w 1983 roku, tuż po zagraniu głównej roli w filmie "Conan Barbarzyńca", który przyniósł mu ogromną popularność. W kolejnej części postu aktor i były gubernator wspomniał właśnie o tym okresie swojego życia. "Stany to najwspanialszy kraj na świecie i nie byłby on krajem wielu możliwości dla imigrantów takich jak ja bez naszych niesamowitych weteranów. Proszę, dziękujcie weteranom, których znacie, nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia" - zaapelował do Amerykanów.



W zeszłym roku 11 listopada Schwarzenegger był w zupełnie innym nastroju. W USA toczyła się wtedy brutalna kampania prezydencka, dlatego aktor ganił obywateli USA, że wolą uczestniczyć w populistycznych wiecach politycznych niż czcić ludzi, którzy "naprawdę walczyli o wolność i niepodległość". W poście na Instagramie Arnie opublikował wówczas filmik z wizyty na cmentarzu narodowym w Los Angeles, gdzie pochowano 100 tys. żołnierzy. Powiedział, że składa tam każdego roku hołd poległym, ale tym razem był "trochę zdenerwowany", bo cmentarz był opustoszały i zobaczył na nim "tylko ok. 20 spacerowiczów". "Myślę, że powinniśmy podyskutować, czym jest patriotyzm" - grzmiał wówczas Arnold Schwarzenegger.

Internauci chwalą Schwarzeneggera

Do tegorocznego postu dołączył zdjęcia z pikniku, na których on i jego 24-letni syn Christopher częstują świętujących Amerykanów pizzą prosto z pudełka. Komentujący ten post internauci prześcigają się w komplementowaniu 74-letniego aktora. Można w nich przeczytać: "Właśnie dlatego lubię Cię jako aktora i jako człowieka", "Piękny gest bracie. To jest niesamowite"; "Zrobiłeś dobrą rzecz dla ludzi, którzy na to zasługują. Założę się, że ci mężczyźni i kobiety będą przez lata opowiadać historię o dniu, w którym t-800 dał im kawałek pizzy i uśmiech"; "Arnold jest niesamowity! Prawdziwy Amerykanin! Cóż za piękna sprawa, by uczcić tych, którzy służyli naszemu krajowi i zginęli, aby chronić nas i naszą wolność! Niech Bóg błogosławi naszym weteranom i niech Bóg błogosławi Ciebie i Twoją rodzinę!"; "To jest cholernie najmilsza rzecz, jaką dzisiaj widziałam!!".

Są też komentarze od polonusów. "Sama jako imigrantka w tym pięknym kraju dziękuję wszystkim weteranom. Dziękuję za ofiarność, dziękuję za służbę" - napisała internautka, która - jak wynika z jej profilu - pochodzi ze ws, w województwie podkarpackim, a obecnie mieszka w stanie Illinois.



W Polsce Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej obchodzi się 1 września.

