Netflix zrealizuje serial o Conanie Barbarzyńcy

Popularna platforma streamingowa zamierza rozszerzyć swoją ofertę filmów i seriali fantasy. Po wielkim sukcesie opartego na prozie Andrzeja Sapkowskiego „Wiedźmina”, tym razem Netflix zabierze się za ekranizację twórczości Roberta E. Howarda. Bohaterem nowego serialu będzie legendarny Conan z Cymerii.

Arnold Scharzenegger jako "Conan Barbarzyńca" /Collection Christophel /East News

Jak informuje serwis "Deadline", Netflix nabył na wyłączność prawa do ekranizacji prozy Howarda. Zarówno jeśli chodzi o filmy fabularne, seriale, jak i animacje. Dołączą one do posiadanych już przez tę firmę praw do m.in. ekranizacji powieści młodzieżowych Roalda Dahla czy książek z cyklu "Opowieści z Narnii".



Projekt serialowego Conana jest póki co w bardzo wczesnym stadium preprodukcji. Poszukiwany jest reżyser oraz scenarzysta, który będzie showrunnerem powstającego serialu. Będzie to kolejna produkcja poświęcona Conanowi. Wcześniej w jego rolę w dwóch filmach "Conan Barbarzyńca" i "Conan Niszyczyciel" wcielił się Arnold Schwarzenegger. W 2011 podjęta została próba wznowienia serii filmów, ale "Conan Barbarzyńca" z Jasonem Momoą w roli głównej okazał się klapą. Przygody siłacza z Cymerii trafiły także do telewizji w postaci dwóch seriali animowanych oraz serialu z Ralfem Mollerem w roli głównej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Conan Barbarzyńca 3D" [trailer]

Reklama

Po raz pierwszy postać Conana pojawiła się w 1932 roku w opowiadaniach autorstwa Roberta E. Howarda. Pisarz, który zapoczątkował podgatunek fantasy znany jako magia i miecz, nie dożył chwili, gdy jego dzieła zdobyły popularność - popełnił samobójstwo w 1936 roku, mając zaledwie 30 lat. Opowiadania Howarda stały się źródłem inspiracji dla niezliczonych komiksów, powieści, gier i zabawek.



Conan z Cymerii urodził się ponad 10 tysięcy lat temu w fikcyjnej erze hyboryjskiej. Jego lud był potomkami Atlantydów. Urodzony na polu walki Conan odznaczał się wielką siłą. W wieku piętnastu lat wyruszył w świat w poszukiwaniu przygód. Ten złodziej, najemnik, płatny zabójca i żołnierz spędził życie na walce z potworami, czarnoksiężnikami, wojownikami oraz na ratowaniu skąpo odzianych pań z wszelkich możliwych opresji.