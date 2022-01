Najnowszy post zamieszczony przez aktora w sieci jest dosyć skąpy, ale intrygujący. Poza plakatem, który przedstawia Schwarzeneggera jako greckiego boga - z długimi siwymi włosami i brodą oraz zbroją, poza podpisem "Zeus", widzimy tylko informację o dacie premiery - luty 2022.



Do tej pory żadne studio filmowe ani platforma streamingowa, nie pochwaliły się współpracą ze Schwarzeneggerem w kontekście tej roli. Jednak data premiery nasuwa przypuszczenie, że może być to zapowiedź reklamy, która zostanie wyświetlona podczas 56. edycji Super Bowl. Tak przewiduje wielu internautów. Finałowy mecz o mistrzostwo w futbolu amerykańskim ligi NFL, to największe wydarzenie w amerykańskiej telewizji. W tym roku odbędzie się 13 lutego na SoFi Stadium w Inglewood w Kalifornii.

Arnold Scharzenegger zagra prezydenta USA

Arnold Schwarzenegger ma już na swoim koncie rolę syna Zeusa - Herkulesa w komedii przygodowej "Herkules w Nowym Jorku" z 1970 roku. Był to debiut filmowy ówczesnego mistrza kulturystyki.

Zdjęcie Arnold Schwarzenegger w filmie "Herkules w Nowym Jorku" / Michael Ochs Archives / Getty Images

Aktualnie aktor pracuje przy kontynuacji "Bliźniaków". W filmie "Triplets" ("Trojaczki") bliźniacy dowiedzą się, że mają jeszcze trzeciego brata. Schwarzenegger wystąpi też w komedii o sztukach walki "Kung Fury 2", gdzie zagra prezydenta USA.

