Armie Hammer w serialu o tworzeniu "Ojca chrzestnego"

Platforma streamingowa Paramount+ przygotowuje dziesięcioodcinkowy serial limitowany zatytułowany "The Offer". Tematem produkcji będą wydarzenia, które doprowadziły do powstania legendarnego filmu Francisa Forda Coppoli "Ojciec chrzestny". Jedną z głównych ról zagra w nim Armie Hammer. To drugi z podobnych projektów po filmie, w którym wystąpią Jake Gyllenhaal i Oscar Isaac.

Armie Hammer zagra Ala Ruddy'ego, producenta "Ojca chrzestnego" /Vera Anderson/WireImage /Getty Images

Jak podaje serwis "Deadline", serial "The Offer" ma być jedną z flagowych propozycji platformy Paramount+, jak od początku przyszłego roku nazywać się będzie platforma streamingowa działająca obecnie jako CBS All Access. Hammer wcieli się w tym serialu w postać Ala Ruddy'ego, producenta "Ojca chrzestnego". Według zapewnień twórców serialu, ta postać ma do opowiedzenia wiele historii związanych z filmem Coppoli, które do tej pory trzymane były w tajemnicy.



Dziesięcioodcinkowy limitowany serial "The Offer" pokaże m.in. to, w jaki sposób Ruddy przekonał Marlona Brando do tego, by wcielił się w rolę Dona Corleone, która stała się najbardziej rozpoznawalną w karierze aktora. Opowie o niechęci największych studiów filmowych do przeniesienia na ekran książki Mario Puzo opowiadającej o gangsterach, a także o niezadowoleniu społeczności amerykańskich Włochów z powodu faktu, że pokazano ją w filmie jako nadzwyczaj brutalną.

Reklama

Można przypuszczać, że obsadzenie Armiego Hammera w roli nagrodzonego Oscarem producenta "Ojca chrzestnego" to dopiero początek listy gwiazd, jakie dołączą do "The Offer". Do obsadzenia w nim jest wiele ról legendarnych postaci związanych z Hollywood. To przede wszystkim odtwórcy głównych ról w filmie Coppoli - Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall i Diane Keaton.

Drugą z przygotowywanych produkcji opowiadających o nakręceniu "Ojca chrzestnego" jest film Barry'ego Levinsona zatytułowany "Francis and The Godfather". W rolę Francisa Forda Coppoli wcieli się w nim Oscar Isaac, z kolei Jake Gyllenhaal zagra rolę ówczesnego szefa studia Paramount Pictures, Roberta Evansa.

Fani "Ojca chrzestnego" nie mogą narzekać na brak projektów związanych z tym legendarnym filmem. Już 4 grudnia swoją premierę będzie miała nowa wersja zamykającego tę gangsterską sagę "Ojca chrzestnego 3". W przygotowanym przez Francisa Forda Coppolę "The Godafther Coda: The Death of Michael Corleone" zmienione zostały początek oraz zakończenie filmu.