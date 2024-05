Arcydzieło? Tak wygląda jego nowy film. Udostępnił pierwsze dwie minuty

"Megalopolis": Co wiemy o filmie?

"Megalopolis" to projekt życia Francisa Forda Coppoli . Reżyser pracował nad nim przez kilka ostatnich dekad. Ogromną przeszkodą w starcie produkcji były problemy finansowe, które rozwiązane zostały w nieszablonowy sposób. Coppola, zamiast szukać ludzi, którzy wyłożą pieniądze na ten film, postanowił ostatecznie sfinansować produkcję z własnych środków.

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Według niepotwierdzonych plotek historia ma przedstawiać futurystyczne społeczeństwo oparte na Cesarstwie Rzymskim. Głównym bohaterem będzie Caesar (w tej roli Adam Driver), architekt, który musi pogodzić swój idealizm z wymaganiami władz.



"Film 'Megalopolis' to jedno z najbardziej ekscytujących przedsięwzięć w mojej karierze. Szczególnie ze względu na Francisa Forda Coppolę. To jedno z najlepszych doświadczeń aktorskich, jakie przeżyłem. Rzeczy, których dokonuje jako reżyser... Nie ma dla nich żadnego punktu odniesienia. Są unikalne, pomysłowe i mam nadzieję dostępne dla wszystkich. Film nie jest tak nieosiągalny, że przeznaczony tylko dla określonego widza. To film dla wszystkich" - zachwycał się produkcją aktor.

Coppola napisał także scenariusz "Megalopolis". Budżet filmu wyniósł około 120 milionów dolarów. Poza Driverem wystąpili w produkcji: Nathalie Emmanuel, Forest Whitaker, Jon Voight, Laurence Fishbourne, Aubrey Plaza, Shia LeBeouf, Jason Schwartzman, Giancarlo Esposito i Dustin Hoffman. Film wejdzie do kin pod koniec 2024 roku. Wcześniej zostanie pokazany na uroczystej premierze podczas festiwalu w Cannes.