Anya Taylor-Joy w obsadzie najnowszego filmu Pedro Almodovara

Anya Taylor-Joy w filmie Pedro Almodovara

Anya Taylor-Joy była jedną z gwiazd filmu "Diuna: Część druga" , a teraz zagra w najnowszym filmie Pedro Almodovara . "The Room Next Door" ("Pokój obok") to pełnometrażowy, anglojęzyczny debiut fabularny hiszpańskiego twórcy.

W rolach głównych w filmie "The Room Next Door" zobaczymy Julianne Moore, Tildę Swinton, Johna Turturro ("Barton Fink") oraz Alessandro Nivolę ("Bez twarzy").

Jak informuje portal "The Film Stage", w obsadzie produkcji znalazła się również Anya Taylor-Joy , gwiazda "Gambitu królowej". Nie wiadomo do końca, w jaką rolę wciela się Taylor-Joy, ale pierwsze doniesienia mówią o tym, że zagra córkę postaci, w którą wciela się Swinton. Zdjęcia do filmu mają ruszyć tej wiosny.



Jak ujawnił Almodovar, bohaterkami filmu są bardzo niedoskonała matka o imieniu Marta oraz mająca do niej żal córka, które nie utrzymują żadnych kontaktów z powodu ogromnego nieporozumienia. Powierniczką ich bólu i goryczy jest najbliższa przyjaciółka matki, Ingrid. Marta to korespondentka wojenna, a Ingrid zajmuje się pisaniem powieści fantastycznych.

"Film opowiada o nieograniczonym okrucieństwie wojen oraz dwóch zupełnie różnych sposobach na radzenie sobie z rzeczywistością przez dwie pisarki. Opowiada też o śmierci oraz o tym jak przyjaźń i seksualna przyjemność mogą być najlepszymi sposobami na radzenie sobie z horrorem. Jak również o przyjemności budzenia się w dźwiękach śpiewających ptaków w domu zbudowanym w rezerwacie przyrody w Nowej Anglii, gdzie dwie przyjaciółki żyją w niezwykłej i niezręcznie słodkiej sytuacji" - przybliża tematykę "The Room Next Door" Almodovar.