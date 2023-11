Antonio Banderas z The President's Award. Ta nagroda przyznawana jest niezwykle rzadko

Oprac.: Krystian Zając Wiadomości

Ceremonia rozdania Latin Grammy Awards, która w tym roku wyjątkowo odbędzie się w Sewilli, to prawdziwe święto piosenkarzy i instrumentalistów pochodzących z Ameryki Łacińskiej. Jednak od czasu do czasu organizatorzy tej gali nagradzają także osoby, które nie są związane z muzyką. W tym roku specjalne i rzadko przyznawane wyróżnienie The President's Award otrzyma Antonio Banderas. Aktor odbierze tę nagrodę podczas ceremonii, która odbędzie się 16 listopada.

Antonio Banderas /Sergio R Moreno / Gtres Online /Agencja FORUM