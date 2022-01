By zagrać Edwarda Gierka w filmie inspirowanym jego życiem, Michał Koterski przytył 17 kg. Antoni Pawlicki , odtwórca roli generała Rzotockiego, poświęcił się wcale nie mniej...

"Męczyłem się przez pół roku"

"Zdecydowaliśmy, że ogolę głowę nad czołem. Owszem, można było przykleić łysinę, natomiast w warunkach polskiego kina, to jest zawsze drogi i ryzykowny zabieg. Taką sztuczną łysinę trzeba specjalnie oświetlić, filmować tylko z określonych kątów... Nie mieliśmy na to wystarczająco dużo czasu i pieniędzy" - wspomina Pawlicki w rozmowie z PAP Life.



Tak się złożyło, że Pawlicki akurat nie grał w innym filmie w tym czasie. "Stwierdziłem, że, no cóż, ten zawód jest dla mnie wielką pasją i jeśli mogę uzyskać taki piorunujący efekt w wyglądzie, to ogolę się. Niemniej, nawet jeśli miałem wygoloną głowę, to i tak charakteryzatorzy musieli jeszcze to dopracować, żeby nie było widać mieszków włosowych" - wspomina.





Konsekwencje tej metamorfozy były daleko idące. "Męczyłem się przez pół roku - najpierw byłem łysy przez trzy miesiące zdjęć, a później przez trzy kolejne miesiące włosy odrastały. Moja żona [ Agnieszka Więdłocha - przyp. red.] była wkurzona. Poza tym zanim odrosły mi włosy, to musiałem uzupełniać łysinę tupetem - miałem zrobione dwa tupety" - opowiada.



Wiązało się to z pewnymi perypetiami... "Nosząc tupet, zagrałem Grota-Roweckiego w filmie o Pileckim i w pierwszych odcinkach serialu 'Mecenas Porada'. Mało tego, miałem perukę odbierając Medal 'Pro Patria' za pomoc kombatantom, podczas uroczystości na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Nie wypadło przecież pojawić się w czapce z daszkiem, w której chodziłem wtedy cały czas prywatnie. Na szczęście to pieśń przeszłości. Włosy mi już odrosły" - relacjonuje.

Łysina i ciemne okulary

Charakterystycznym atrybutem jego bohatera jest nie tylko łysina, ale też i ciemne okulary. "Scenariusz bardzo ciekawie tłumaczył, dlaczego generał w pewnym momencie decyduje się nosić ciemne okulary. Pada takie zdanie z ust postaci granej przez Sebastiana Stankiewicza : 'Generale, jak zakładasz okulary, to nie widać, co myślisz',. Na co generał odpowiada: 'O to właśnie chodzi!'. Ciemne okulary pojawiają się na jego nosie, kiedy rozpoczyna spiskować przeciwko Gierkowi i go okłamywać" - mówi Pawlicki. Aktor przekonał się sam na sobie, że kiedy grał w ciemnych okularach, łatwiej nabierał pewności siebie.

W "Gierku" postać Generała jest przeciwnikiem tytułowego bohatera. "Roztocki jest wzorowany na różnych postaciach historycznych, które były w Polsce. Pozostawmy widzom domyślenie się, jakie są to postaci. To jest człowiek, który ma ogromne ambicje, żeby być u władzy. W tym celu knuje rozmaite gabinetowe intrygi przeciwko Gierkowi i stara się powstrzymać prodemokratyczne zmiany w Polsce. Ma za sobą poparcie resortów siłowych, ponieważ jest dowódcą armii. A jako że armia była elementem Układu Warszawskiego i wchodziła w skład sojuszu, w którym główną rolę odgrywał Związek Radziecki, Generał ma też mocną pozycję międzynarodową" - opisuje Roztockiego.



"Gierek" jest najnowszym filmem Global Studio, producentów "Procederu". Reżyserem widowiska jest Michał Węgrzyn. Obraz trafi do kin 21 stycznia.



Wideo „GIEREK” film - oficjalny zwiastun

