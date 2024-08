"Pojedynek": Ta historia wydarzyła się naprawdę

Zanim prawie cała Europa oraz części Azji i Bliskiego Wschodu, a także wyspy Oceanii, zostały pogrążone na sześć lat w chaosie wydarzeń pierwszej połowy lat 40. XX wieku, Rosjanie wpadli na szalony plan. Stwierdzili, że przeciągną polską inteligencję i artystów na swoją stronę. Tysiące Polaków, odosobnionych w dawnym klasztorze, codziennie było poddawanych brutalnej indoktrynacji. Wśród nich młody i uzdolniony pianista - Karol Grabowski. Rosjanie byli przekonani, że złamanie jego oporu sprawi, że pozostali się poddadzą. Miał do tego doprowadzić Wasilij Zarubin.

O jego psychologicznym pojedynku z Grabowskim dziś można znaleźć informacje w wielu książkach historycznych. Wkrótce powstanie również film.

Historię pewnego rodzaju gry między Grabowskim i Zarubinem opowie Łukasz Palkowski w superprodukcji "Pojedynek" . Zagra w niej plejada znakomitych polskich aktorów, z Jakubem Gierszałem na czele. W postać Zarubina wcięli się gwiazdor "Gry o tron", Aidan Gillen . Partnerować im będą: legedna polskiego kina Bogusław Linda, dawno niewidziana na dużym ekranie Julia Pietrucha, fenomenalna w "Tatuażyście z Auschwitz" Anna Próchniak i często widywany w produkcjach wojennych Antoni Pawlicki.

Prace nad "Pojedynkiem" trwają już od kilku tygodni. Film kręcony jest pod Warszawą. Podczas jednego z dni zdjęciowych odwiedziliśmy ekipę na planie i porozmawialiśmy z aktorami. Jednym z członków obsady, z którym udało nam się zamienić kilka słów, był Antoni Pawlicki . Co powiedział o tej produkcji?

Antoni Pawlicki o "Pojedynku" w rozmowie z Interią

W międzynarodowej produkcji Łukasza Palkowskiego Pawlicki gra Antoniego Tucholskiego. Jego bohater słynie z bystrości i determinacji. Wyróżnia się zdolnością do nawiązywania relacji z innymi, często służąc jako mediator w napiętych sytuacjach. Jego wsparcie i optymizm są kluczowe dla utrzymania morale w trudnych warunkach.

Dla aktora to kolejna rola osadzona w okrutnym okresie drugiej wojny światowej. Wcześniej wystąpił choćby w "Jutro idziemy do kina" i serialu "Czas honoru" . Kim jest i co ma zostawić w widzach grany przez niego bohater?

- Moja postać reprezentuje postawę silnie patriotyczną, ponieważ wywodzi się z pokolenia Kolumbów, czyli ludzi, których rodzice odzyskali niepodległość i wpoili dzieciom przeświadczenie, że państwo jest czymś niezwykle ważnym. (...) Mój bohater ma zagrzewać do myślenia silnie patriotycznego. To jest o tyle ciekawe, że dzisiaj nie mamy takiego podejścia, a stajemy w obliczu podobnego strachu - zaczął Antoni Pawlicki.

- Jestem przekonany, że wśród młodych ludzi rodzi się pytanie: "Co bym zrobił gdyby?". Dlatego ten film jest tak bardzo aktualny. Dlatego warto wracać do tej historii, żeby zobaczyć co zrobili nasi przodkowie i jak my się teraz do tego odniesiemy. Co zrobimy, gdyby - podsumowuje aktor.



Zdjęcie Antoni Pawlicki na planie filmu "Pojedynek" / AKPA

"Pojedynek" w dużej mierze skupia się na podstępnej, psychologicznej rozgrywce między głównymi bohaterami. Widzowie będą trzymani w napięciu do ostatnich minut, wciąż zastanawiając się, czy ambitny artysta, kochający ojciec i mąż, może wygrać z Rosjaninem. To więc film nie tylko o grze umysłów, ale i sile woli. Czym jest dla Antoniego Pawlickiego?

- To film o walce o godność i o tym, czy sprzedamy swoje wartości i duszę za korzyści. To film o pojedynku o szacunek - mówi.

"Pojedynek" będzie mieć premierę w 2025 roku. Całość naszego wywiadu z Antonim Pawlickim możecie obejrzeć w załączonym materiale wideo.