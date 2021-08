Antoni Królikowski: Ne zapominać o Powstaniu Warszawskim

"Co bym robił na ich miejscu? Oczywiście odpowiadam sobie w duchu, że bym walczył, ale tak naprawdę jedyne co dziś możemy zrobić, to pamiętać i dbać, żeby inni nie zapominali" - kontynuuje w poście Antoni Królikowski unikając oceny, czy wybuch powstania był na pewno najlepszym wyborem.

To nie jest pierwszy raz, kiedy Antoni Królikowski nawołuje do pamiętania o tym, co wydarzyło się 1 sierpnia na terenie Warszawy.



Aktor każdego roku nie tylko wspomina rolę w filmie Jana Komasy, ale też przypomina, że wolność, która teraz wydaje się nam stanem oczywistym, w 1944 roku wcale taka nie była. I kosztowała życie. Tym bardziej należy ją szanować i właściwie wykorzystać.



