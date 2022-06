Anthony Edwards jest synem artystki Eriki Kem Edwards Plack i architekta Petera Edwardsa.

Anthony Edwards: Popularność przyniósł mu film "Top Gun"

Choć studiował aktorstwo, rzucił szkołę zaraz po tym, jak zaproponowano mu pierwszą rolę w filmie - zagrał w komedii "Zemsta frajerów". Prawdziwą popularność przyniósł mu kultowy "Top Gun" , gdzie wystąpił u boku Toma Cruise’a.

Edwards wcielił się najlepszego przyjaciela granego przez Toma Cruise'a bohatera - Nicka "Goose'a" Bradshawa, który zginął podczas jednej z misji. Jednym z najbardziej pamiętnych momentów filmu była scena, w której bohater Edwardsa przygrywa na pianinie w barze melodię "Great Balls of Fire", a po chwili wspólnie z Tomem Cruise'em śpiewają słynny utwór Jerry’ego Lee Lewisa.

Maverick and Goose "Great Balls Of Fire" (Top Gun)

W filmie "Top Gun Maverick" odtworzono pamiętną scenę. Tym razem w głównej roli wystąpił Miles Teller, który wcielił się w syna Nicka "Goose'a" Bradshawa.

