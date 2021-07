Antoni Królikowski w udzielonym ostatnio wywiadzie zdobył się na szczere wyznanie dotyczące swojej nastoletniej kochliwości. Zdradził nawet, kiedy przeżył swoją erotyczną inicjację.

Antek Królikowski /Baranowski Michał / AKPA

Reklama

"Lata temu przeżyłem swój pierwszy zawód miłosny. Jestem pokoleniem, które przeżyło gimnazjum. Miałem 14 lat. Bardzo szybko dojrzewałem do pewnych tematów i robiłem rzeczy, których robić nie powinienem. Zaczęły się pojawiać kobiety, pierwsze imprezy, pierwsze zbliżenia z kobietami" - wyznał Antoni Królikowski w rozmowie z Magdą Mołek. "Myślę, że u mnie za wcześnie się to wszystko zaczęło. Mój pierwszy raz miałem, jak miałem lat 14" - dodał.

Reklama

"Współcześnie jak patrzę na swojego brata, mój mały Ksawery ma 13 lat i za rok co... no jak? To jest dla mnie nierealne. W tamtym czasie gruchotanie serca się pojawiało, a potem było sklejane na różne sposoby. Przeżyłem to" - podsumował.



Aktor wyznał także, że należał kiedyś do osób kochliwych. "Miałem taki moment, że zakochiwałem się parę razy dziennie. Był taki czas, że gdzie się nie poszło, to można się było zakochiwać na każdym kroku, bo ludzie są wspaniali, kobiety są takie piękne i można z nimi robić wiele cudownych rzeczy" - zdradził aktor w rozmowie z Magdalneną Mołek.

Czytaj także: Antek Królikowski wspiera Joannę Opozdę! Wyznał jej miłość!