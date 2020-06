Ansel Elgort odpowiedział na zarzuty o molestowanie nastolatki

„Nie mogę powiedzieć, że rozumiem, co czuje Gabby, ale jej opis wydarzeń nie jest zgodny z tym, co wydarzyło się naprawdę” – napisał Ansel Elgort na Instagramie w odpowiedzi na zarzuty kierowane pod jego adresem. Podpisująca się na Twitterze jako Itsgabby kobieta twierdzi, że była przez niego molestowana seksualnie kilka dni po swoich 17. urodzinach.

Ansel Elgort /Jamie McCarthy /Getty Images

Post Itsgabby został już usunięty. Zaczynał się on od tytułu "Moja historia Ansela Elgorta". Opisując atak o podłożu seksualnym, do jakiego rzekomo miało dojść, kobieta wyznała, że wymieniała z aktorem znanym z filmu "Baby Driver" prywatne wiadomości na Twitterze, a także ma dostęp do jego prywatnego konta na Snapchacie. Odezwała się do niego jako nastoletnia fanka i nigdy nie spodziewała się, że jej odpisze.



"Kiedy więc do tego doszło, zamiast zapytać mnie, czy chcę przestać uprawiać seks, choć wiedział, że to mój pierwszy raz, że płaczę z bólu i nie chcę tego robić, powiedział tylko, że musi dostać się do środka. Byłam w szoku i totalnie odpłynęłam, będąc myślami gdzie indziej" - opisuje zdarzenie Itsgabby. Nie wiadomo, kiedy do tego miałoby dojść. Udostępnione przez nią wiadomości otrzymane rzekomo od Elgorta, datowane były na 2014 rok. Oprócz ich screenów, Itsgabby opublikowała też zdjęcie, na którym twierdzi, że jest z aktorem. Sama zasłania na nim swoją twarz dłonią.



"Nie mogłam się ruszyć. Miałam tylko 157 centymetrów wzrostu i ważyłam 44 kilogramy. Chciał mnie przekonać, że właśnie tak wygląda seks. Byłam taka młoda i wiedział o tym. Mówił mi, że będę piękną kobietą, gdy dorosnę. Miałam, k...a, 17 lat!" - pisała dalej Itsgabby. Twierdziła też, że Elgort chciał, by wysyłała mu nagie zdjęcia oraz zgodziła się na trójkąt z jej nieletnią przyjaciółką. Miał ostrzegać, żeby nikomu o niczym nie mówiła, bo zniszczy mu karierę. Itsgabby twierdzi, że z powodu traumatycznego przeżycia cierpi teraz na zespół stresu pourazowego oraz ataki paniki.



Aktor we wpisie na Instagramie odrzucił kierowane pod jego adresem oskarżenia.



"Zaniepokoiły mnie krążące w mediach społecznościowych plotki na mój temat. Nie mogę powiedzieć, że rozumiem, co czuje Gabby, ale jej opis wydarzeń nie jest zgodny z tym, co wydarzyło się naprawdę. Nigdy w życiu nikogo nie zaatakowałem. Prawdą jest, że w 2014 roku w Nowym Jorku, gdy miałem 20 lat, przez krótki czas utrzymywałem całkowicie zgodne z prawem i za obopólną zgodą relacje z Gabby. Niestety, źle zareagowałem na nasze rozstanie. Nie odpisywałem na jej wiadomości, co jest szczeniackim i okropnym dla drugiej osoby zachowaniem. Wiem, że te spóźnione przeprosiny nie rozgrzeszą mnie z mojego nieakceptowalnego zachowania. Kiedy patrzę na to wszystko wstecz, wstyd mi za moje zachowanie. Naprawdę mi przykro. Wiem, że muszę pracować nad sobą i uczyć się empatii" - napisał w odpowiedzi na zarzuty Ansel Elgort.