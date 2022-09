Casting do roli Laury Biel trwał w najlepsze. Ale twórcy filmu kręconego na podstawie bestsellerowej powieści "365 dni" nie mogli się zdecydować na to, kto zagra główną rolę żeńską. W przerwie między przesłuchaniami kolejnych kandydatek producent Tomasz Mandes i autorka książki Blanka Lipińska wyszli przed biuro na papierosa.

Anna-Maria Sieklucka: Jak została gwiazdą "365 dni"?

"Pokażę ci coś" - powiedział Mandes i wyjął zdjęcie. "Kogo przypomina ci ta dziewczyna?" - zapytał. "Przecież ona jest podobna do mnie!" - powiedziała pisarka. Wcześniej wielokrotnie podkreślała, że książkowa Laura to ona sama. Szukała zatem aktorki w swoim typie urody. Zapytała więc producenta, czy dziewczyna ze zdjęcia pojawi się na castingu. 'Walczymy, żeby przyszła. Ale to jest aktorka teatralna, może się nie zgodzić'" - odpowiedział Mandes.



Tą tajemniczą aktorką była Anna-Maria Sieklucka . 27-latka przyszła jednak na zdjęcia próbne i "zmiotła" pozostałe konkurentki. W finale castingu Laura miała zagrać ze swoim potencjalnym partnerem Massimo Torricellim scenę kłótni, która kończy się wybuchem namiętności.

"Ona wali go w twarz, on ją łapie, zaczyna całować. Aż spadłam z krzesła - dosłownie! W tym samym momencie ja i producenci westchnęliśmy: 'Mamy to'! Ta dwójka na zawsze stała się dla mnie Laurą i Massimo" - wspominała Lipińska w rozmowie z PAP Life.

Zdjęcie Anna Maria Sieklucka i Michele Morrone w filmie "365 dni" / NEXT FILM / materiały prasowe

Dziewczyna, która zachwyciła twórców filmu i zagrała wiele śmiałych scen w "365 dni", na konferencji prasowej poprzedzającej premierę, mówiła łamiącym się głosem: "Proszę wybaczyć, trzęsą mi się ręce" - powiedziała w pierwszym zdaniu rozmowy z Michałem Pirógiem, który prowadził konferencję.

Anna-Maria Sieklucka śpiewa Kahah i Bregovicia

Ale Sieklucka nie jest amatorką. Skończyła szkołę aktorską we Wrocławiu, do tej pory udzielała się głównie w teatrze. W swoim dorobku ma m.in. rolę w sztuce "Dzień Walentego" Iwana Wyrypajewa. W tym roku pojawiła się epizodycznie w "Na dobre i na złe". Pochodząca z Lublina aktorka ma 160 cm wzrostu. Kiedy dostała rolę w "365 dniach", śledziło ją na Instagramie 25 tys. osób. Obecnie jej konto obserwuje aż 4,8 milionów osób.

W sieci krążą filmiki z dawnych występów na scenie, wtedy jeszcze aspirującej, młodziutkiej aktorki.

W serwisie YouTube można obejrzeć między innymi dwa filmy, na których Anna Maria Sieklucka daje popis swoim umiejętnościom wokalnym. Wybrała piosenkę Kayah i Bregovicia "Nie ma, nie ma ciebie", a przed występem odpowiedziała na kilka pytań dziennikarza.



Wideo Anna-Maria Sieklucka w Radio-Kurierze

Zapytana na lubelskim deptaku, czym chciałaby zajmować się w przyszłości, odpowiedziała: "Mam ambicje sceniczne. [...] Moim największym marzeniem jest dostanie się do szkoły aktorskiej. Chciałabym w przyszłości grać w teatrze i wcielać się w różne postaci. Jeżeli mi nie wyjdzie, to swoją przyszłość poświęcę prawu - pójdę za śladami taty".

Anna-Maria Sieklucka: Z kim spotyka się aktorka?

Chemię pomiędzy odtwórcami roli Laury i Massimo z "365 dni" widać gołym okiem, więc fani produkcji zastanawiają się, czy Anna-Maria Sieklucka i Michelle Morrone są razem.



Podczas premier jednego z filmów aktorzy nie mogli oderwać od siebie rąk, co tylko pogłębiło plotki o rzekomym romansie filmowych kochanków. Nie jest wykluczone, że naprawdę połączyło ich gorące uczucie, jednak najprawdopodobniej jest to jedynie gra, mająca na celu wypromować ekranizację powieści Blanki Lipińskiej.

Zdjęcie Anna-Maria Sieklucka i Michele Morrone na premierze "365 dni. Ten Dzień" w Warszawie / TRICOLORS/ / East News

Można tak przypuszczać, ponieważ ani Anna-Maria Sieklucka, ani jej filmowy partner, nie potwierdzili oficjalnie, że się spotykają. Poza tym dotychczas uważano, że aktorka pozostaje w związku z innym mężczyzną.

Chociaż na Instagramie gwiazdy na próżno można szukać nowych zdjęć z chłopakiem, od dawna mówi się, że partnerem Anny-Marii Siekluckiej jest aktor i reżyser Łukasz Witt-Michałowski. Można jednak mieć wątpliwości, czy para nadal jest razem, ponieważ na pytanie o swój związek z przystojnym blondynem, gwiazda konsekwentnie odpowiada słowem: "pomidor".



Ostatnio paparazzi przyłapali Annę-Marię Sieklucką z aktorem i raperem Sebastianem Fabijańskim.

Na fotografiach widać jak para czule się obejmuje. Co więcej daje sobie soczystego buziaka na przywitanie. Następnie wsiedli do samochodu i pojechali w kierunki stacji benzynowej. Wszystko wydarzyło się, kiedy Sieklucka przyszła pod dom aktora. Całe zajście krótko skomentował sam Fabijański, mówiąc: "Nie chciałbym tego jakkolwiek komentować. To jedyny komentarz, na jaki bym chciał sobie pozwolić".

