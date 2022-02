"Bardzo lubię pytania, które zmuszają mnie do refleksji nad sobą, odkrywania nowych prawd, a jednocześnie pozwalają na kłamstwo i prowokacje. W konsekwencji mój dotychczasowy wizerunek stworzony przez media jest tyleż efektowny, co nieprawdziwy" - pisze na swej oficjalnej stronie Anna Majcher .



Anna Majcher: Nie jestem tłem

Choć od początku kariery reżyserzy uwielbiali Annę Majcher na ekranie rozbierać, ona takich ról nie lubiła. "Nie jestem tłem dla królującego obecnie męskiego kina, ani kanapą dla najbardziej wziętych kolegów. Nie znoszę scen łóżkowych, które są 'przerywnikami muzycznymi' w filmie, braku wyobraźni i profesjonalizmu w ich kręceniu, mylenia pojęcia erotyki z seksem" - również taki wpis można znaleźć na jej stronie internetowej.

Na dużym ekranie zadebiutowała w 1983 roku, ale pierwszą większą kreację Anna Majcher stworzyła dopiero trzy lata później w filmie "Pan Samochodzik i niesamowity dwór" (1986). Od tej pory jej kariera toczyła się błyskawicznie i sypały się propozycje ról.

W "Rajskim ptaku" (1987) Marka Nowickiego zaprezentowała nie tylko umiejętności aktorskie, lecz także swe ciało, wcielając się w postać studentki medycyny Moniki. "Wszelkimi możliwymi sposobami stara się zatrzymać ukochanego mężczyznę, który zakochuje się w swojej pacjentce sparaliżowanej po upadku z konia. Po raz pierwszy w polskim filmie ukazany konflikt między medycyną konwencjonalną a naturalnymi metodami leczenia" - tak aktorka wspominała swą rolę i film Nowickiego.

Zdjęcie Anna Majcher / INPLUS / East News

W "Łuku Erosa" (1987) Majcher wcieliła się w rolę przedsiębiorczej Nastki - służącej państwa Miechowskich."Nieprawdopodobny awans społeczny wiejskiej służącej na salony i sypialnie Krakowa w latach I wojny światowej. Gra namiętności, seks, hazard i iluzja" - tak aktorka wspominała po latach rolę w filmie Jerzego Domaradzkiego.

Rola w "Śmierci dziecioroba" (1990) - "jednym z najżywiej komentowanych filmów polskich początku lat dziewięćdziesiątych" - uznawana jest za najważniejszą w karierze Anny Majcher. Kreacja Bladej - córki miejscowego notabla, która chce za wszelką cenę doprowadzić do ołtarza miejscowego Casanovę - przyniosła aktorce nominację do Złotych Lwów Gdańskich na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Zdjęcie Anna Majcher w filmie "Śmierć dziecioroba" / INPLUS / East News

Typ "kobiety pod presją"

"Anna Majcher wciela się w postacie kobiet, które dążąc do konkretnych celów (pozycja społeczna, dobra materialne, miłość, uwolnienie męża z więzienia), będąc manipulowane przez jednych, same manipulują innymi i wywierają istotny wpływ na losy ekranowych partnerów" - w ten sposób w magazynie 'Kino" z 1990 roku charakteryzowano młodą aktorkę, zwracając uwagę na fakt, że Majcher kreuje oryginalny typ "kobiety pod presją".

W latach 90. Annę Majcher można było oglądać w takich filmach, jak "Życie kawalerskie na obczyźnie" Andrzeja Barańskiego, "Szwadron" Juliusza Machulskiego, "Pamiętnik znaleziony w garbie" Jana Kidawy-Błońskiego, "Szabla od komendanta" Jana Jakuba Kolskiego czy "Ogniem i mieczem" Jerzego Hoffmana. W 1992 roku odebrała Nagrodę im. Zbigniewa Cybulskiego dla najbardziej utalentowanej aktorki młodego pokolenia.

W 2003 roku Anna Majcher zagrała u boku Penelope Cruz w filmie "Fanfan Tulipan". "Wysłałam Bessonowi tylko jedno zdjęcie i bez żadnych castingów czy zdjęć próbnych dostałam tę rolę. Znam francuski, więc moje rozmowy i praca z Lukiem nie sprawiały mi żadnego problemu" - opowiadała aktorka w rozmowie z Dorotą Wellman. Niestety nie przełożyło się to na kolejne propozycje ról.

Zdjęcie Anna Majcher w 2009 roku / INPLUS / East News

Zniknięcie Anny Majcher. Załamanie nerwowe?

W pewnym momencie aktorka zniknęła z ekranów. Odcięła się od wszystkich. Przechodziła załamanie nerwowe. Plotkowano, że ukryła się przed światem w Skolimowie. Mówiono o jej kłopotach z alkoholem. Miało to związek z zawodem miłosnym - jako studentka zakochała się w 10 lat starszym, znanym aktorze i reżyserze Andrzeju Strzeleckim. To był burzliwy romans, który po latach aktorka przypłaciła nie tylko złamanym sercem. "Lepiej być sławnym pijakiem niż anonimowym alkoholikiem" - powiedziała Anna Majcher w rozmowie z Dorotą Wellman.

"Poszukiwałam Boga na różne sposoby, dotknęłam medytacji buddyjskich, japońskich, interesowałam się jogą, judaizmem, prawosławiem. Miałam wahadełko, pierścień Atlantów i karty tarota. Od spowiednika usłyszałam kiedyś, że lepsze jest szukanie, niż stanie w miejscu" - wyznała w jednym z wywiadów.

W 2016 roku - po kilkuletniej przerwie - Anna Majcher wróciła na kinowy ekran w epizodycznej roli sąsiadki Strzemińskiego w "Powidokach" Andrzeja Wajdy. W 2021 wystąpiła w filmie Konrada Aksinowicza "Powrót do tamtych dni" , w którym główną rolę zagrał Maciej Stuhr .

Wszystko wskazuje na to, że 59-letnia aktorka rozpoczyna nowy etap swojego życia.



"Nie boję się grania kobiet obrzydliwych - wręcz lubię oszpecić się na potrzeby filmu. Słysząc, że jestem za piękna do jakiejś roli, odpieram, że brzydota wychodzi z wnętrza, z psychiki i po to zostałam aktorką, aby umieć to wydobyć i po to, aby otrzymywać takie wyzwania. Nie boję się grania kobiet niesympatycznych - potrafię postaci przedstawionej w scenariuszu odpychająco dodać tyle wdzięku, że publiczność ją akceptuje mimo jej słabości i niecnych postępków" - napisała na swej stronie Anna Majcher .

Zdjęcie Anna Majcher na premierze filmu "Powrót do tamtych dni" / Mateusz Jagielski / East News

